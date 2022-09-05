Пропагандисти РФ відправляють "зрадницю" Пугачову на Донбас

Російські пропагандисти продовжують "труїти" Аллу Пугачову/ скріншот

Російський пропагандист і чоловік Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян вирішив приєднатися до цькування Алли Пугачової, яка минулого тижня повернулася в РФ.

Режисер підтримав ще одного пропагандиста Володимира Соловйова.

"Уявіть, як би вона здивувалася, якби за цей час її встигли імпортозамістити. Примадонна і крапка. Концертів давати Пугачова поки не планує, як то кажуть, коли справи в борделі йдуть погано, потрібно міняти репертуар, а не переставляти меблі. Вона ж зі сцени вже разів п'ять йшла, Алла Борисівна наша. Але може бути ще пару заходів зробить... але чоловік Пугачової навиступав вже на десяточку суворого, але справедливого режиму", - заявив пропагандист.

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Також пропагандист чомусь запропонував Примадонні відвідати тимчасово окуповані території України.

"Алла Борисівна, ви зі своїми тарганами в голові розбирайтеся самі, а зі своїми ми вже теж впораємося як-небудь самостійно. Я не пропоную закривати переляканим знаменитостям в'їзд всім в Росію, у всіх різні причини повернутися, але можна зробити цей в'їзд трохи довшим - через Донбас, Запоріжжя або Херсон, наприклад", - висловився пропагандист.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

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