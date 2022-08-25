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У мережі з'явилося фото сурогатної матері дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна

25 серпня 2022, 21:25

Двійнята з'явилися на світ в 2013 році.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми
Алла Пугачова стала мамою Лізи і Гаррі, коли їй було 64 роки / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін у 2001 році почав зустрічатися зі співачкою Аллою Пугачовою. У 2005 році вони з'їхалися, в 2011 - одружилися. Велика різниця у віці (Примадонна старша за чоловіка на 27 років) і її зрілі роки не завадили парі завести дітей.

За допомогою сурогатної матері в 2013 році з'явилися двійнята Ліза та Гаррі. На момент їх народження Пугачовій вже було 64 роки, а Галкіну - 37. Артистка заморозила яйцеклітини 12-ма роками раніше.

Довгий час особистість жінки, яка виносила двійнят, залишалася у таємниці. РосЗМІ, нібито спираючись на ексклюзивне інтерв'ю самого Галкіна, сурмамою називають Олену Ширініну з Казані.

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Вважається, що Ширініна знала, для кого виношує дітей, і віддала Лізу і Гаррі без вагання. "Коли бог дає можливість, фізичний стан, то чому б ні? Може, я така людина, але мені не було важко віддавати дітей, тому що я знала, що приношу таким чином їм щастя", - нібито повідомила журналістам вона.

Олена Ширинина
Олена Ширініна - жінка, якій приписують сурогатне материнство дітей Максима Галкіна та Алли Пугачової / соцмережі

Раніше шанувальники позаздрили ведучому, журналісту і мандрівникові Дмитру Комарову - його молода дружина, модель і ведуча Олександра Кучеренко, вразила всіх на повал чудовою зовнішністю.

Також український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін розповів про жінку, що зайняла місце в серці мера Києва Віталія Кличка, який нещодавно розлучився з дружиною після 25 років шлюбу.

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