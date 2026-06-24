Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Провівши 10 років у США, відома артистка повертається в Україну

Віталій Кірсанов
24 червня 2026, 16:59
google news Підпишіться
на нас в Google
Марина Мазепа повертається в Україну після майже десяти років роботи за кордоном.
Марина Мазепа повертається в Україну
Марина Мазепа повертається в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/marina_mazepa

Коротко:

  • Марина Мазепа працювала з провідними колективами США та Європи
  • Артистка в Україні займатиметься новими проєктами

Українська хореографка, актриса та художниця Марина Мазепа вирішила повернутися в Україну після кількох років життя та професійної діяльності у США.

Як повідомляє NV з посиланням на команду артистки, вона має намір зосередитися на розвитку нових творчих проєктів та популяризації сучасного українського мистецтва на міжнародній арені.

відео дня

За словами представників Мазепи, повернення пов’язане з бажанням реалізувати в Україні масштабні мистецькі ініціативи, що об’єднують вітчизняних та зарубіжних діячів культури. Артистка планує розпочати новий етап своєї кар’єри на батьківщині, зберігши при цьому активну міжнародну співпрацю.

Протягом останніх років Марина Мазепа працювала з провідними творчими колективами США та Європи. У своїх проєктах вона успішно поєднувала хореографію, перформанс, візуальне мистецтво та сучасні мультимедійні формати.

Особливе місце в її творчій діяльності посідають авторська методика Mazepa Method, а також проєкт Living Letters ("Живі літери"), який поєднує рух, фотографію, відеоарт і перформанс у єдиний художній простір.

Після повернення в Україну художниця має намір організовувати виставки, створювати міжнародні колаборації та реалізовувати нові перформативні проєкти. У її команді зазначають, що однією з головних цілей залишається просування сучасного українського мистецтва та ознайомлення світової аудиторії з його новими формами та напрямками.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Ліла Мосс стала точною копією своєї матері — супермоделі Кейт Мосс. Напередодні вона задала тон гламурному вечору Gucci перед Вімблдоном у Лондоні.

Раніше також співачка-мовчунка Анна Седокова, яка мовчить про те, що терористична Росія напала на її батьківщину — Україну, впала зі сцени й показала, що співає під фонограму.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Марина Мазепа

Марина Мазепа — українська актриса, хореографка та акробатка. Будує свою кар’єру в Голлівуді. Відома ролями у фільмах "Нечестивий", "Обитель зла: Раккун-Сіті", "Людська темрява".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини США шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому Трамп різко змінив позицію щодо України: експерт розкрив справжні причини

Чому Трамп різко змінив позицію щодо України: експерт розкрив справжні причини

17:38Політика
Чи відкриє Білорусь новий фронт: експерт розкрив, що насправді зупиняє Лукашенка

Чи відкриє Білорусь новий фронт: експерт розкрив, що насправді зупиняє Лукашенка

17:16Війна
Трамп зірвав "угоду" з Путіним: який сигнал передали Україні та чому панікує Кремль

Трамп зірвав "угоду" з Путіним: який сигнал передали Україні та чому панікує Кремль

16:28Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Поставив Москву на коліна: прізвище якого українця в Росії бояться згадувати

Поставив Москву на коліна: прізвище якого українця в Росії бояться згадувати

Гороскоп на завтра, 25 червня: Тельцям - суперечки, Козорогам - подарунки

Гороскоп на завтра, 25 червня: Тельцям - суперечки, Козорогам - подарунки

Сонячний шторм готує удар: вчені про найгірший сценарій із колапсом на Землі

Сонячний шторм готує удар: вчені про найгірший сценарій із колапсом на Землі

"Триває зачистка центру": в ЗСУ оцінили загрозу оточення великого міста

"Триває зачистка центру": в ЗСУ оцінили загрозу оточення великого міста

Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

Останні новини

17:52

За звичайні 5 копійок готові платити до 10 тисяч гривень: як їх розпізнати

17:41

Велика та цукрова кукурудза: обов'язкова процедура для великих качанів

17:38

Чому Трамп різко змінив позицію щодо України: експерт розкрив справжні причини

17:28

"Головне — не ковтати": росіян вчать, як правильно відсмоктувати бензин з баку

17:16

Чи відкриє Білорусь новий фронт: експерт розкрив, що насправді зупиняє Лукашенка

Польща більше не може говорити Україні "ми вирішили за вас" – ОгризкоПольща більше не може говорити Україні «ми вирішили за вас» – Огризко
17:09

Рибалка зчепився з хижаком із глибин за свій улов: чим все закінчилосяВідео

16:59

Провівши 10 років у США, відома артистка повертається в Україну

16:54

Любовний гороскоп на липень: Овнам — перезавантаження, Рибам — тверезий погляд

16:53

Морква відразу піде у стрімкий ріст: чим слід поливати грядку після сходів

Реклама
16:28

Трамп зірвав "угоду" з Путіним: який сигнал передали Україні та чому панікує Кремль

16:23

Сімейна реліквія, яку сприйняли за сміття, виявилася цінним скарбом

16:02

Марна трата грошей: експерти розвінчали головні міфи про охолодження оселі влітку

15:59

Долар обвалився, євро продовжує стрімко летіти вниз - курс валют на 25 червня

15:45

Чотири дати народження тих, хто вміє бути хорошими батьками

15:22

Знижки до -50% на одяг та взуття культових брендів у червні: MD Fashion запускає кілька вигідних літніх розпродажів новини компанії

15:15

Барменка отримала найбільші чайові: сума здивувала навіть її самуВідео

15:14

Розжарить до +38 градусів: в Україну скоро увірветься пекельна спека

15:07

Як відповість Кремль на удари по Росії: розвідка отримала таємні документи

15:07

Гороскоп на липень: Овнам — нова любов, Тельцям — кар'єрний прорив року

14:51

Дружина Ткача розповіла, як їй вдалося схуднути на 30 кг

Реклама
14:34

Головний міф пам'ятника Богдану Хмельницькому: куди насправді "цілиться" його булава

14:28

HR Wisdom Summit 2026: як бізнес перебудовує роботу з командами в умовах структурного дефіциту та постійної турбулентності новини компанії

14:25

"Міші ніде жити": стало відомо про фінансові проблеми Єфремова після в'язниці

14:16

Ексміністра часів Януковича викрили на масштабній схемі: що відомо

14:14

Оберіг, талісман чи антистрес: навіщо українці носять каштани в кишенях і сумках

13:32

Яке авто вважається найнадійнішим у світі: інші марки навіть поруч не стоялиВідео

13:32

Сотні тисяч змій виповзають з-під землі: чи варто людям побоюватися

13:31

Гороскоп Таро на сьогодні, 25 червня: Овнам — зберігати таємницю, Леву — йти до радості

13:21

Випадкова знахідка зробила подружжя мільйонерами: історія скарбу в Каліфорнії

12:42

Антиукраїнська істерія у Польщі: експерт розкрив справжню причину поведінки Варшави

12:33

У Кремлі пригрозили новим ударом по Україні: яке місто може стати ціллю

12:30

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович

12:27

Зачистили небо: спецназ СБУ знищив елітну систему ППО та завдав удару по аеродромах у Криму

12:11

Седокова, яка набрала вагу, впала зі сцени й жорстко зганьбиласяВідео

12:02

Доля готує подарунок: яким знакам зодіаку пощастить до кінця місяця

11:57

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літака за 45 секунд

11:44

Що обрати - кабачок чи цукіні: у чому полягає справжня різниця між нимиВідео

11:43

Творить дива на грядках: як використовувати кропиву для підгодівлі рослинВідео

11:24

Українцям планують підняти мінімальну пенсію: як зросте сума у 2027–2029 роках

11:21

Мистецтво творити майбутнє: 2500 освітян з усієї України зібралися на фестивалі "Вчителі майбутнього" у Львові

Реклама
11:18

НАБУ збирає дані про засекречених співробітників СБУ в міністерствах та відомствах: запити Бюро розкритикували юристи та депутати

11:18

Було сім "прильотів", Севастополь без світла: "Мадяр" підтвердив удари по Криму

10:58

Чому 25 червня не можна працювати на городі та в саду: яке церковне свято

10:55

Китайський гороскоп на завтра, 25 червня: Драконам — удача, Собакам — романтика

10:06

Спільна місія — рятувати життя: Християнський корпус, БФ молодіжної ініціативи "Надія" та Валерій Дубіль підтримали поранених захисників

10:04

"Їй страшно": 27-річна дочка відомої співачки отримала в Німеччині статус біженки

10:04

Україна може виграти війну: яка стратегія ЗСУ змусить Путіна сісти за стіл переговорів

09:42

Дрони атакували важливий ГПЗ в Оренбурзі: спалахнуло кілька пожежВідео

09:31

Росія вимагає відкрити другий фронт: як Путін шантажує Лукашенка — WSJ

09:05

Надолужити матеріал за літо: які можливості мають українські школярі для відновлення знань новини компанії

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти