Провівши 10 років у США, відома артистка повертається в Україну

Марина Мазепа повертається в Україну після майже десяти років роботи за кордоном.

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Марина Мазепа повертається в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/marina_mazepa

Коротко:

Марина Мазепа працювала з провідними колективами США та Європи

Артистка в Україні займатиметься новими проєктами

Українська хореографка, актриса та художниця Марина Мазепа вирішила повернутися в Україну після кількох років життя та професійної діяльності у США.

Як повідомляє NV з посиланням на команду артистки, вона має намір зосередитися на розвитку нових творчих проєктів та популяризації сучасного українського мистецтва на міжнародній арені.

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За словами представників Мазепи, повернення пов’язане з бажанням реалізувати в Україні масштабні мистецькі ініціативи, що об’єднують вітчизняних та зарубіжних діячів культури. Артистка планує розпочати новий етап своєї кар’єри на батьківщині, зберігши при цьому активну міжнародну співпрацю.

Протягом останніх років Марина Мазепа працювала з провідними творчими колективами США та Європи. У своїх проєктах вона успішно поєднувала хореографію, перформанс, візуальне мистецтво та сучасні мультимедійні формати.

Особливе місце в її творчій діяльності посідають авторська методика Mazepa Method, а також проєкт Living Letters ("Живі літери"), який поєднує рух, фотографію, відеоарт і перформанс у єдиний художній простір.

Після повернення в Україну художниця має намір організовувати виставки, створювати міжнародні колаборації та реалізовувати нові перформативні проєкти. У її команді зазначають, що однією з головних цілей залишається просування сучасного українського мистецтва та ознайомлення світової аудиторії з його новими формами та напрямками.

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Про особу: Марина Мазепа Марина Мазепа — українська актриса, хореографка та акробатка. Будує свою кар’єру в Голлівуді. Відома ролями у фільмах "Нечестивий", "Обитель зла: Раккун-Сіті", "Людська темрява".

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