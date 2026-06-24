Коротко:
- У яку ситуацію потрапила Седокова
- Що з нею сталося
Співачка-мовчунка Анна Седокова, яка мовчить про те, що терористична Росія напала на її батьківщину — Україну, впала зі сцени і показала, що співає під фонограму.
Відповідне відео опублікували пропагандистські Telegram-канали.
Седокова виступала на якійсь невеликій сцені і раптом до неї на сцену піднявся чоловік з букетом квітів.
Від несподіванки Седокова впала і навіть перестала співати. Втім, фонограма зробила це замість неї.
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Про особу: Анна Седокова
Анна Седокова — українська поп-співачка. Стала відомою у 2000 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона приєдналася до гурту "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу у 2004 році, Седокова розпочала сольну кар’єру. Вона була одружена тричі й має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Седокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.
Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар’єру в терористичній Росії.
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