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Седокова, яка набрала вагу, впала зі сцени й жорстко зганьбилася

Олена Кюпелі
24 червня 2026, 12:11
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Запрошена Седокова впала зі сцени й зганьбилася своїм співом.
Анна Седокова
Анна Седокова зганьбилася на сцені / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

  • У яку ситуацію потрапила Седокова
  • Що з нею сталося

Співачка-мовчунка Анна Седокова, яка мовчить про те, що терористична Росія напала на її батьківщину — Україну, впала зі сцени і показала, що співає під фонограму.

Відповідне відео опублікували пропагандистські Telegram-канали.

відео дня
Седокова впала на сцені
Седокова впала на сцені / Скріншот

Седокова виступала на якійсь невеликій сцені і раптом до неї на сцену піднявся чоловік з букетом квітів.

Від несподіванки Седокова впала і навіть перестала співати. Втім, фонограма зробила це замість неї.

Седокова та її самовпевненість
Седокова останнім часом набрала вагу / Скріншот відео

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Ліла Мосс стала точною копією своєї матері — супермоделі Кейт Мосс. Напередодні вона задала тон гламурному вечору Gucci перед Вімблдоном у Лондоні.

Раніше також музичний продюсер Володимир Бебешко несподівано розповів, що пережив серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Про особу: Анна Седокова

Анна Седокова — українська поп-співачка. Стала відомою у 2000 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона приєдналася до гурту "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу у 2004 році, Седокова розпочала сольну кар’єру. Вона була одружена тричі й має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Седокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.

Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар’єру в терористичній Росії.

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