Запрошена Седокова впала зі сцени й зганьбилася своїм співом.

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Анна Седокова зганьбилася на сцені / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

У яку ситуацію потрапила Седокова

Що з нею сталося

Співачка-мовчунка Анна Седокова, яка мовчить про те, що терористична Росія напала на її батьківщину — Україну, впала зі сцени і показала, що співає під фонограму.

Відповідне відео опублікували пропагандистські Telegram-канали.

відео дня

Седокова впала на сцені / Скріншот

Седокова виступала на якійсь невеликій сцені і раптом до неї на сцену піднявся чоловік з букетом квітів.

Від несподіванки Седокова впала і навіть перестала співати. Втім, фонограма зробила це замість неї.

Седокова останнім часом набрала вагу / Скріншот відео

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Про особу: Анна Седокова Анна Седокова — українська поп-співачка. Стала відомою у 2000 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона приєдналася до гурту "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу у 2004 році, Седокова розпочала сольну кар’єру. Вона була одружена тричі й має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Седокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар’єру в терористичній Росії.

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