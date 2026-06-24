Як дві краплі води: дочка Кейт Мосс виросла копією матері

Дочка популярної моделі Кейт Мосс стала дуже схожою на свою матір.

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Дочка Кейт Мосс стала її точною копією / Колаж Главред, фото Instagram/lilamoss

Коротко:

Як виглядає дочка Кейт Мосс

На якому заході її сфотографували

Ліла Мосс стала точною копією своєї матері — супермоделі Кейт Мосс.

Напередодні вона задала тон гламурному вечору Gucci перед Вімблдоном у Лондоні, пише The Daily Mail.

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23-річна модель була одягнена в чорний комбінезон із глибоким декольте від дизайнера та приєдналася до таких зірок, як Сальма Хаєк, Наомі Екі, тенісист Яннік Сіннер та принцеса Марія-Олімпія Грецька і Данська.

Ліла продемонструвала свої довгі ноги в туфлях на підборах з фірмовою пряжкою Gucci у вигляді кінської вуздечки та доповнила образ чорною сумкою через плече.

Ліла Мосс стала копією матері / Фото Instagram/lilamoss

Ліла стає помітною фігурою в індустрії моди, йдучи слідами своєї матері. Раніше модниця зізналася, що заглядає в гардероб Кейт "як мінімум раз на тиждень".

Ліла Мосс стала копією матері / Фото Instagram/lilamoss

Вона сказала: "Моя мама застає мене у своєму гардеробі щонайменше раз на тиждень, але я знаю, що всі справді заборонені речі будуть заховані. Тож так, цей вінтажний жакет Dior Bar — мій".

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