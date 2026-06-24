"Міші ніде жити": стало відомо про фінансові проблеми Єфремова після в'язниці

До ув’язнення у Михайла Єфремова не виникало серйозних фінансових труднощів.

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Михайло Єфремов мешкає в орендованій квартирі на Патріарших ставках / колаж: Главред, фото: t.me/strizhenovaekaterina

Коротко:

Михайло Єфремов мешкає в орендованій квартирі на Патріарших ставках

Витрати на оренду житла взяв на себе його син Микита Єфремов

Російський актор-путініст Михайло Єфремов змушений жити в орендованій квартирі після розлучення з дружиною Софією Кругліковою. Про це пише MK.RU з посиланням на анонімного інсайдера.

"Міші ніде жити. Квартиру на Арбаті він залишив своїй дружині та дітям, яких у цьому шлюбі у Міші троє", — розповів співрозмовник видання. відео дня

За інформацією джерела, артист вирішив не вступати в суперечки щодо майна та не претендувати на житло, щоб не створювати конфліктів із дітьми та жінкою, яку колись кохав.

При цьому актор не переїхав до своєї коханої Дар'ї Білоусової. Як стверджує інсайдер, Михайло звик самостійно нести відповідальність за своє життя і не хотів ставати для когось тягарем.

Зараз, за даними видання, Михайло Єфремов мешкає у квартирі на Патріарших ставках. Витрати на оренду житла, як повідомляється, взяв на себе його син Микита Єфремов.

Джерело також зазначило, що до ув’язнення у Михайла Єфремова не виникало серйозних фінансових труднощів. Незважаючи на те, що актор не відрізнявся ощадливістю й не мав звички відкладати гроші, його доходи дозволяли вести комфортний спосіб життя. Протягом багатьох років він залишався одним із найпопулярніших і найвисокооплачуваніших акторів Росії. Однак після позбавлення волі артист фактично втратив можливість отримувати основний дохід від зйомок у кіно та телевізійних проєктах.

"Уся надія була покладена на зйомки у фільмі "Ляльковик", які поки що відкладені", — зазначив знайомий артиста.

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Про особу: Михайло Єфремов Михайло Єфремов — радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування та дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) та премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія. Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній родині — актора Олега Єфремова (1927–2000) та актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937–2019). Дідусь Михайла Єфремова — оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також зіграв багато ролей у театрі. Артист, який грав у "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п’яного" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а в 2015 році потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин-поет", у яких висміював його. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю стосунку до опозиції, не маю стосунку до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я маю погано ставитися до людини, яка нас годує — нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", — передав слова Єфремова його адвокат.

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