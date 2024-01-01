Публічно сварилися: Лопес і Аффлека зловили папараці на дорогому курорті

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували бурхливу дискусію і виглядали напруженими під час покупок на острові Сен-Бартс у Карибському басейні.

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Лопес і Аффлек поїхала відпочивати на дорогий курорт / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Зіркова пара-актриса / співачка Дженніфер Лопес і режисер / актор Бен Аффлек відзначають новорічні свята на дорогому курорті ‒ на острові Сен-Барт в Карибському морі. Як повідомляє британський таблоїд The Daily Mail. вони обидва виглядали напруженими.

Знаменитості робили покупки в елітних бутиках в місті Густавія. У бутіку Bulgari 54-річна Джей Ло і 51-річний Аффлек влаштували сварку - коли разом розглядали ювелірні прикраси.

Актор виглядав "роздратованим", коли допомагав своїй зірковій дружині приміряти різні ювелірні вироби. Лопес позувала перед дзеркалом і попросила Аффлека зробити серію знімків з розкішним намистом. У якийсь момент актор прийшов в роздратування і схопився за голову. Мабуть, його втомив процес шопінгу і спекотні переговори біля прилавка з ювелірними виробами. Але врешті-решт пара помирилася і, тримаючись за руки, пішла з бутіка.

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Jennifer Lopez and Ben Affleck have a heated discussion and look strained on shopping trip for expensive jewellery in St Barts https://t.co/sO6IYVrIMe — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 31, 2023

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.

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