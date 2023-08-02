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Прощальна роль: Тарантіно зніме хворого Вілліса в своєму останньому фільмі

Анна Підгорна
2 серпня 2023, 02:20
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Квентін Тарантіно хоче вшанувати Брюса Вілліса, як актора, і гідно провести його на відпочинок.
Квентін Тарантіно, Брюс Вілліс
Квентін Тарантіно дасть Брюсу Віллісу камео в фільмі "Кінокритик" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно працює над десятим, останнім фільмом в його кар'єрі, який буде називатися "Кінокритик". Зйомки почнуться восени, і акторський склад поки не розголошується.

Правда, про камео одного актора вже відомо напевно. Тарантіно планує дати невелику роль своєму давньому другові Брюсу Віллісу, з яким працював над фільмом "Кримінальне чтиво". Про це повідомляє видання The Daily Express.

У минулому році Вілліс залишив акторську кар'єру через афазію, яка виявилася одним із проявів лобно-скроневої деменції. І хоча фільми з його участю досі виходять в прокат, зі зйомками для Брюса покінчено.

відео дня

На заході своєї кар'єри Брюс Вілліс грав в основному в низькобюджетних бойовиках. Квентін Тарантіно хоче зробити так, щоб останньою появою актора на екранах було щось більш якісне і ефектне.

Режисер зазначив, що ще не обговорював можливість роботи Брюса Вілліса в "Кінокритиці" з його сім'єю. Але якщо він отримає від них відмову через слабке здоров'я актора, Тарантіно планує все одно показати глядачеві Вілліса - він візьме кадри з якоїсь іншої кінокартини з його участю.

Раніше стало відомо, що Джастін Бібер та Хейлі Болдуін очікують первістка - таке припущення зробила преса і шанувальники після свіжих фото і відео моделі з кругленьким животиком.

Також таблоїди публікують незвичайну заяву французької співачки Афіди Тернер: невістка Тіни Тернер буде народжувати від її загиблого сина. Таким чином вона сподівається побороти тугу за мертвим чоловіком.

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