"Довелося відтягувати": Хливнюк розповів, як носив мертві тіла закатованих росіянами українців

Андрій Хливнюк / колаж УНІАН

Вокаліст легендарної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк дуже емоційно відповідь на питання Дмитра Гордона з приводу того, як він, після нападу РФ на Україну ставиться до російських артистів.

"Я знаю особисто цих людей. І те, про що ми говорили дві хвилини тому, я говорив саме про цих людей. Які я відчуваю почуття? Ніяких, цих людей просто більше для мене не існує. Мені не до них зараз, я чую. Прильоти знарядь, чортових реактивних систем. Я бачив те, що бачили мої побратими, коли заходили у звільнені міста з гуманітарними місіями. І коли ще трупи не встигли прибрати з вулиці і в машину відтягнути. Це була наша робота, тому що у нас була зброя в руках і придатний для цього транспорт", – сказав Хливнюк.

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Нагадаємо, раніше, наприкінці березня 2022 року, лідер групи Бумбокс Андрій Хливнюк, який тоді служив у територіальній обороні України, був поранений в обличчя.

Артисту вчасно надали необхідну і допомогу він досить швидко оговтався від поранення. Однак на фото в соціальних мережах Хливнюк вважав за краще приховувати обличчя за допомогою маски або сонцезахисних окулярів.

Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому він показав наслідки поранення поблизу-на щоці артиста тепер присутній вельми помітний шрам.

До того легендарна пісня "Ой, у лузі червона калина"стала одним із символів опору України російській агресії після того, як Андрій Хливнюк її заспівав під час патрулювання Софіївської площі в Києві у складі тероборони.

Незабаром легендарна рок-група Pink Floyd і її лідер Девід Гілмор використовували запис голосу Хливнюка з цією піснею і записав трек "Hey Hey Rise Up", який швидко зібрав мільйони переглядів на платформі YouTube.

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