Принц Гаррі вирішив добити хворого батька

Принц Гаррі продовжує виконувати свої обов'язки, незважаючи на позбавлення офіційних повноважень.

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Принц Гаррі продовжує виконувати свої обов'язки / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

За словами джерел, принц Гаррі та Меган Маркл можуть бути запрошені до Гани після їхньої гучної поїздки до Нігерії.

За інформацією Mirror, офіційні особи та провідні діячі західноафриканської країни дуже хочуть, щоб герцог і герцогиня Сассекські відвідали країну після їхнього "успіху" в сусідній країні Нігерії.

Інсайдери кажуть, що провідні впливові особи країни і артисти дуже хочуть, щоб Сассекси прилетіли в Аккру, столицю Гани, яку так любила покійна бабуся Гаррі королева Єлизавета II, і вони зроблять все можливе, щоб вони почувалися як вдома.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

Джерело повідомило: "У Гані вже багато розмов і хвилювань, усі так хочуть, щоб Гаррі та Меган приїхали і відчули велику культуру і теплоту. За останні роки Гану вже відвідали кілька знаменитостей, зокрема Ед Ширан, Наомі Кемпбелл, Ліам Пейн з One Direction, Ідріс Ельба, який був діджеєм на весіллі Гаррі та Меган, теж завсідник, він наполовину ганець і любить проводити час "вдома".

Джерело продовжило: "У Гаррі, безумовно, не буде нестачі в людях, які його покажуть, і вони обов'язково розстелять для нього червону доріжку, запросивши деяких із найкращих виконавців афро-бітів, щоб привітати його і його сім'ю".

Така "королівська" поведінка принца Гаррі та Меган Маркл може сильно дратувати батька Чарльза, який лікується від онкології. Як відомо, пара більше не є носіями титулів, але продовжують поводитися так, ніби в них не відбирали повноваження.

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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