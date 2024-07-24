Принц Гаррі назвав винних у розколі королівської сім'ї

Принц Гаррі каже, що британські таблоїди - це більше, ніж просто королівський біль.
Фактично, герцог Сассекський вважає таблоїди і небажання своєї сім'ї боротися з ними - основною причиною розколу між ним і королівською родиною, зокрема королем Чарльзом III і братом принцом Вільямом, пише Е!
"Я думаю, що це, безумовно, центральна частина всього цього", - сказав Гаррі Ребекці Баррі з ITV у межах нового документального фільму "Таблоїди під судом". "Але на це запитання складно відповісти, тому що все, що я говорю про свою сім'ю, викликає потік образ у пресі", - поскаржився він.
У новому серіалі основна увага приділяється скандалу зі зломом телефонів 2011 року, під час якого Гаррі був визнаний жертвою злому та іншого незаконного стеження в 1990-х і 2000-х роках принаймні одним великим британським таблоїдом. Відтоді 39-річний чоловік подав позови проти кількох британських видавничих компаній, зокрема News Group Newspapers і Mirror Group Newspapers, за вторгнення в приватне життя.
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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.
А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.
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