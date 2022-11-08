"Доводиться економити, чоловікові важко" : найбагатша співачка України Камалія поскаржилася на безгрошів'я

Найбагатша співачка України Камалія поскаржилася на безгрошів'я / instagram

Українська співачка Камалія розповіла, що війна вплинула на фінансове становище її сім'ї.

У програмі ЖВЛ зірка зізналася, що її чоловік-мільярдер Мохаммад Захур став менше працювати, тому заробітку у нього зараз практично немає.

"Вважайте, що бізнесу практично немає. Всі офісні центри порожні, заводи працюють на 30-40% потужності. І він не буде працювати, поки війна не закінчиться", - додав чоловік співачки.

Камалія поскаржилася, що зараз їй доводиться економити. Крім того, що бізнес чоловіка Зараз "на паузі", так і у неї ще немає концертів. З початку повномасштабного російського вторгнення вона виступає тільки на благодійних заходах, де збирає гроші для нашої країни.

"Доводиться економити. Ми не ходимо так зараз часто в якісь Ресторани дорогі... Немає настрою. Чоловікові важко, і у мене зараз немає комерційних концертів, тільки благодійні, все йде до Фонду, все йде на допомогу. Тому зараз не до розкоші", - підсумувала співачка.

Раніше Камалія розповіла, що одна з її двоюрідних сестер, Юлія, зараз охороняє Україну від ворогів у складі ЗСУ. Кузина співачки-зв'язківець: вона знає багато, але розповісти "цивільним" не може. Однак співачка час від часу все-таки запитує її, коли ми переможемо окупантів.

Також раніше Камалія розповіла про своїх родичів з Росії, яким вона писала на початку війни, намагаючись показати, що відбувається насправді в Україні. Виявилося, що її родичі з РФ говорили їй: "трохи потерпіть, ми будемо разом, зараз тільки у вас нацистів перестріляємо".

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