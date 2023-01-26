"Зрадник Батьківщини!": у РФ переслідують зірку серіалу Кухня, який засудив війну

Дмитро Назаров вже не раз поплатився за свою позицію щодо війни в Україні.

Дмитро Назаров / скріншот YouTube

Зірка серіалу "Кухня" Дмитро Назаров після звільнення за засудження війни в Україні, зіткнувся з новими проблемами - його почали травити в Росії.

На своєму YouTube-каналі Назаров заспівав нову пісню, в якій розповів, з чим він зіткнувся після звільнення.

"Немає у нас ні повені, ні згарища, все в порядку, але в душі спокою немає... мені сусід кричить: "зрадник Батьківщини!",- а п'яніючи каже, що все не так, що марно поле життя було пройдено, а проспавшись знову хрипить, що я дурень... повідомлення кожен день йдуть полярні, термін "сволота" чую частіше, ніж "привіт", - описав Назаров те, що відбувається з ним.

Нагадаємо, російський актор Артур Смольянінов, який ще минулого року публічно виступив проти військового вторгнення РФ в Україну, заявив про готовність вступити до лав ЗСУ.

Також повідомлялося, що Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

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