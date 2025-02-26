Популярна українська співачка розповіла про стосунки з дівчиною

Стисло:
- Ліда Лі офіційно самотня близько двох років
- Артистка зізналася, що у неї був досвід стосунків із жінками
Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) розійшлася з бойфрендом після 5 років стосунків навесні 2023 року. Причиною артистка називає відсутність еволюції почуттів - з часом вона та її обранець просто "перетворилися на дуже класних друзів".
Пізніше Ліді Лі приписували роман з її колегою і другом Даніелем Салемом. Близькість вони не заперечують, але романтичного між ними немає нічого, стверджують Ліда та Даніель.
Про особисте Скорубська намагається говорити якомога менше, але нещодавно все ж таки зробила зізнання: раніше вона мала стосунки з жінками. Про це співачка повідомила у своєму блозі в Instagram під час спілкування з підписниками. Щоправда, подробиці Ліда Лі розкривати не стала.
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Хто така Lida Lee?
Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.
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