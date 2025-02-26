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Популярна українська співачка розповіла про стосунки з дівчиною

Анна Підгорна
26 лютого 2025, 16:10
133
Ліда Лі розсекретила пікантну особливість свого особистого життя.
Ліда Лі
Lida Lee новини - співачка розповіла про стосунки з жінками / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Стисло:

  • Ліда Лі офіційно самотня близько двох років
  • Артистка зізналася, що у неї був досвід стосунків із жінками

Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) розійшлася з бойфрендом після 5 років стосунків навесні 2023 року. Причиною артистка називає відсутність еволюції почуттів - з часом вона та її обранець просто "перетворилися на дуже класних друзів".

Пізніше Ліді Лі приписували роман з її колегою і другом Даніелем Салемом. Близькість вони не заперечують, але романтичного між ними немає нічого, стверджують Ліда та Даніель.

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Про особисте Скорубська намагається говорити якомога менше, але нещодавно все ж таки зробила зізнання: раніше вона мала стосунки з жінками. Про це співачка повідомила у своєму блозі в Instagram під час спілкування з підписниками. Щоправда, подробиці Ліда Лі розкривати не стала.

Ліда Лі
Lida Lee новини - співачка розповіла про стосунки з жінкам / instagram.com/lidalee_official

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Раніше Главред розповідав, що син Віталія Козловського та Юлії Бакуменко відзначив День народження - 1 рік. На честь цього дружина співака показала його найперше фото з Оскаром.

Також український співак Тарас Тополя зізнався, чи готовий він і гурт Антитіла повернутися на фронт, та прокоментував їхнє нинішнє становище в лавах ЗСУ.

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Хто така Lida Lee?

Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

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