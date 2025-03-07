"Мені боляче і страшно": переможниця Холостяка повідомила про драму у стосунках

Катерина Лозовицька поділилася не радісною новиною.

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Катерина Лозовицька повідомила про розставання / Колаж Главред, фото Instagram/kateryna_lozovytska

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Катерина Лозовицька розповіла про розставання

З якої причини розлучилася пара

Переможниця проєкту Холостяк-12 з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька повідомила сумну новину.

На своїй сторінці в Instagram, Лозовицька поділилася з шанувальниками про те, що розлучилася зі своїм хлопцем, з яким вона зустрічалася два роки.

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"Ми більше не разом. Ми пройшли дуже багато всього пліч-о-пліч. Ми рідні люди. Однак, на жаль, іноді шляхи розходяться, і ніхто в цьому не винен. Так вийшло і в нашому випадку. Між нами немає бруду, образ чи зрад. Між нами є повага, вдячність і бажання неймовірного щастя одне одному", - розповіла вона про причини розставання.

За її словами, їй непросто далося це рішення. "Мені боляче, мені сумно, мені страшно. Однак це життя і так буває. Я дуже вдячна вам за те, що поважали моє мовчання", - додала вона.

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Раніше також модель Катерина Лозовицька, вперше показала свого нового хлопця.

Нагадаємо, що переможниця Холостяка жорстко вивела Топольського на чисту воду. Катя Лозовицька розповіла свою версію розставання зіркової пари. За словами Лозовицької, "одкровення" Топольського щодо самої Каті, буквально шокувало її.

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