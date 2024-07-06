"Позорище": Лоліта з'явилася в новому образі, який висміяли в мережі

Співачка Лоліта Мілявська, яка підтримала терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явилася на черговому виступі в Росії.
Вона вийшла на сцену в обтягуючому комбінезоні чорного кольору, який підкреслював усі недоліки обрюзглої фігури Лоліти. Користувачі соціальних мереж висміяли новий образ Лоліти.
Відповідним відео на сторінці Instagram поділився пропагандистський акаунт Showbusiness 24.
Коментатори зазначили, що образ співачки просто жахливий.
Хто така Лоліта Мілявська
Лоліта Мі лявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.
Лоліта Мілявська - останні новини по темі
Зазначимо, Максим Галкін під час гастролей в Ізраїлі з гумористичними концертами висміяв артистів, скасованих через скандальну "голу" вечірку Насті Івлєєвої. Не упустив Галкін можливості пожартувати і з Лоліти Мілявської після скасування її туру.
А також колектив Лоліти не отримував зарплату. Путіністка зізналася, що перестала переказувати їм гроші, оскільки інакше їй нема на що буде утримувати літню матір і єдину доньку.
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