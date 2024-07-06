"Позорище": Лоліта з'явилася в новому образі, який висміяли в мережі

Вона вийшла на сцену в обтислому комбінезоні чорного кольору.

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Старіюча Лоліта зганьбилася під час виступу / Колаж Главред, скріншот

Співачка Лоліта Мілявська, яка підтримала терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явилася на черговому виступі в Росії.

Вона вийшла на сцену в обтягуючому комбінезоні чорного кольору, який підкреслював усі недоліки обрюзглої фігури Лоліти. Користувачі соціальних мереж висміяли новий образ Лоліти.

Відповідним відео на сторінці Instagram поділився пропагандистський акаунт Showbusiness 24.

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Коментатори зазначили, що образ співачки просто жахливий.

Лоліту висміяли в мережі / Скріншот Instagram/Showbusiness24

Хто така Лоліта Мілявська Лоліта Мі лявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

Лоліта Мілявська - останні новини по темі

Зазначимо, Максим Галкін під час гастролей в Ізраїлі з гумористичними концертами висміяв артистів, скасованих через скандальну "голу" вечірку Насті Івлєєвої. Не упустив Галкін можливості пожартувати і з Лоліти Мілявської після скасування її туру.

А також колектив Лоліти не отримував зарплату. Путіністка зізналася, що перестала переказувати їм гроші, оскільки інакше їй нема на що буде утримувати літню матір і єдину доньку.

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