Позорище біляве: запроданка Таїсія Повалій розважала росіян у новорічну ніч хітом Софії Ротару

Поки РФ у святкову ніч атакувала Україну "шахедами" Тая трясла пристаркуватими колінами в компанії пропагандистів.

Таїсія Повалій виступила на російському "блакитному вогнику" з піснею Софії Ротару / instagram.com/tpovaliyofficial

Влітку співачка-зрадниця Таїсія Повалій взяла участь у концертному турі, присвяченому пам'яті завзятого путініста Йосипа Кобзона. При цьому про війну в Україні, яку розгорнула її гаряче кохана РФ, вона продовжує наполегливо мовчати.

Здавалося, нижче Повалій падати було вже нікуди, проте артистка довела, що дуже талановита. Принаймні в тому, що стосується мистецтва лицемірства.

Один з головних пропагандистських телеканалів РФ запросив Таїсію прийняти участь у новорічному "блакитному вогнику". Вона вчепилася в цю можливість підзаробити свої 30 срібняків, та вискочила на сцену з україномовною піснею.

Таким чином "хороші росіяни", поки їхня армія в новорічну ніч влаштувала ракетний терор на території України, розважалися під легендарну пісню Червона рута, яку виконує українська співачка Софія Ротару.

Роликом з фрагментом свого ганебного виступу Повалій поділилася на своїй сторінці в Instagram. Схоже, розум артистки остаточно затьмарила роспропаганда - до цинічного ролика вона залишила не менш цинічний підпис: "Зберігаємо традиції та духовні цінності для майбутніх поколінь! З любов'ю до вас і найкращими побажаннями, завжди ваша Таїсія Повалій! ❤️❤️❤️".

Масована ракетна атака РФ на Новий Рік

Нагадаємо, в Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агрессор Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди. Були "прильоти" в Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

У Києві в результаті ракетної атаки вже відомо про одного загиблого і 13 постраждалих. "Прильоти" були в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці. Зокрема, поблизу станції метро "Палац України" було потрапляння в готель.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що під час цієї атаки сили оборони України збили 12 з понад 20 крилатих ракет ворога.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія, яка є державою-терористом і здійснює війну проти українського народу і державності, ніколи не зламає Україну.

Також у містах Джанкой і Євпаторія в тимчасово окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Вони сталися якраз в той час, коли країна-агресор РФ здійснювала масований ракетний обстріл України.

Також російські окупанти у новорічну ніч на 1 січня 2023 року запустили по Україні ракети і десятки дронів-камікадзе. Під час російської атаки були "прильоти", ППО збило понад сорок "шахедів".

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