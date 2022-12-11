Денис Повалій звернувся до запроданки-мами вперше за час війни

Музикант згадав, чим займався з Таїсією Повалій у перший день повномасштабної війни.

Денис Повалій звернувся до Таїсії Повалій в День її народження / instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/denys.povalii

Український музикант Денис Повалій під час повномасштабної війни в Україні прийняв позицію боротьби за мир в усьому світі, проте зради своєї матері, Народної артистки України Таїсії Повалій, не схвалює.

Невідомо, чи підтримують вони зв'язок, адже Денис мотається по закордонах у спробах побудувати музичну кар'єру, а його мама - лиже п'яти урядовій верхівці в країні-агресорі.

Незважаючи на це музикант не відрікся від недолугої матері, і навіть привітав її з Днем народження. На своїй сторінці в Instagram він опублікував музичний номер на пісню його авторства, який мама з сином виконали разом на російському телебаченні 24 лютого.

"З Днем народження, дорога мамо! Знай, що я люблю тебе, і не важливо хто там що говорить (та що ти робиш або не робиш). Іронічно, але цей епізод був записаний 24 лютого 2022 року... Дякую, Архітектор на небі, що я мав можливість записати трохи хорошої музики з найближчими людьми. Єдине, на що я сподіваюся, так це що краще майбутнє попереду. І перш за все нам потрібно молитися саме про це", - підписав ролик Денис.

Нагадаємо, раніше співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувано, запроданка захотіла говорити лише з росЗМІ, а про війну на її батьківщині вона навіть не заїкнулася.

Повалій розповіла, чи планує ще заводити дітей у своєму поважному віці, і поскаржилася на згасання інтимного життя зі своїм продюсером, за сумісництвом чоловіком-путіністом Ігорем Ліхутою.

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