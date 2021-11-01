Позитив Олексій Завгородній отримав серйозну травму на гастролях в Єгипті

Концертний тур колективу MOZGI обернувся для музиканта пошкодженням ноги.
Екс-соліст гурту Время и Стекло Олексій Завгородній, він же Позитив, отримав травму під час гастролей з колективом MOZGI в Єгипті.
Про це він розповів у своєму Instagram-акаунті, підводячи підсумки концертного туру групи. Музикант виклав кадри з єгипетських гастролей. На них артисти відпочивають, купаються в морі, готуються до концертів.
Серед іншого було і фото рентгенівського знімка, на якому видно перелом мізинця на нозі. Завгородній до травми поставився з позитивом, і запевнив шанувальників, що швидко повернеться в стрій. Як саме артист отримав травму, він замовчує.
"Дякую Єгипет! Це був дуже крутий і переломний заїзд! Я в порядку, трошки похромаю ;)" - підписав фото Завгородній.
У коментарях під знімком шанувальники музиканта бажають йому якнайшвидшого одужання.
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Раніше Анна Трінчер натякнула на роман з Позитивом, який нещодавно розлучився з дружиною.