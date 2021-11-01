Позитив Олексій Завгородній отримав серйозну травму на гастролях в Єгипті

Позитив покалічився у Єгипті/ instagram.com/positiff

Екс-соліст гурту Время и Стекло Олексій Завгородній, він же Позитив, отримав травму під час гастролей з колективом MOZGI в Єгипті.

Про це він розповів у своєму Instagram-акаунті, підводячи підсумки концертного туру групи. Музикант виклав кадри з єгипетських гастролей. На них артисти відпочивають, купаються в морі, готуються до концертів.

Серед іншого було і фото рентгенівського знімка, на якому видно перелом мізинця на нозі. Завгородній до травми поставився з позитивом, і запевнив шанувальників, що швидко повернеться в стрій. Як саме артист отримав травму, він замовчує.

"Дякую Єгипет! Це був дуже крутий і переломний заїзд! Я в порядку, трошки похромаю ;)" - підписав фото Завгородній.

У коментарях під знімком шанувальники музиканта бажають йому якнайшвидшого одужання.

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Позитив зламав палець на концерті в Єгипті / instagram.com/positiff

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