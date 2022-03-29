Всюди голови орків, а Зеленський на коні: Арестович розшифрував пророкування Нострадамуса

Арестович розшифрував послання Нострадамуса / скріншот

У мережі стало популярним пророцтво відомого французького фармацевта і алхіміка Нострадамуса, який свого часу передбачив прихід до влади Адольфа Гітлера і Другу світову війну.

Тепер люди намагаються знайти інформацію про 2022 рік і події в Україні. Радник глави офісу президента України Олексій Арестович "розшифрував" таємницю одного з послань оракула.

В Instagram політик опублікував малюнок олівцями. На картині зображений український президент Володимир Зеленський. Глава держави представлений на коні в оточенні переляканих воїнів з символами "Z" і "V" на формі, а також лежать на землі руки, ноги і голови загарбників.

На армію, що йде з російським прапором і георгіївськими стрічками, насуваються їх противники під синьо-жовтим прапором. Воїни, серед яких і жінки, з тризубами на шоломах проганяють ворога зі своєї території.

"Розкрита таємниця 1001-го катрена Нострадамуса", - написав Арестович.

Тим часом, додамо, що справжнє 1001-е чотиривірш пророка звучить так: "Коли роздвоєний підтримають два кола, з шістьма напівтілами і розкритими пащами, могутній володар, спадкоємець жаб, поневолити зуміє все на цьому світі".

Нагадаємо, російський воєначальник Ігор Гіркін, також відомий під військовим псевдонімом Ігор Стрєлков, визнав, що війна Володимира Путіна проти України мала неприємні наслідки. Ветеран армії і колишній офіцер ФСБ підтвердив, що Україні вдалося дати відсіч Росії.