Повістку отримав, але до ЗСУ не пішов: зірка популярного серіалу зробив заяву

Актор Тарас Цимбалюк переживає через закиди з приводу того, що він не на фронті, проте він займається благодійністю і допомагає військовим на фронті.

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Не всі розуміють, що хтось і в тилу має виконувати роботу - Цимбалюк / Колаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Відомий за серіалом "Кріпосна" актор Тарас Цимбалюк розповів, як ставиться до критики за те, що не воює на фронті у складі Сил оборони України, незважаючи на отриману повістку.

На подкасті блогерки Аліни Шаманської він заявив, що критики на його адресу з цього питання справді чимало, але артист уже не звертає уваги. Своєю чергою, Цимбалюк збирає кошти для військових, закриває благодійні збори та грає разом із театральною трупою у виставах, щоб відволікти людей від жахливих реалій війни.

"Дуже багато дуристики всілякої пишуть. Немає сенсу на це реагувати. Ми приїжджаємо з виставою до Дніпра, де були прильоти, а люди дякують, що ми приїхали з "Кайдашевою сім'єю", вони посміялися, перезавантажилися. Усі гроші, які ми заробили, віддали військовим. Це хтось має робити, але не всі розуміють", - сказав актор. відео дня

Також він додав, що закиди справді мучать, але вважає, що не всі чоловіки мають бути на фронті. Хтось має залишатися і в тилу для виконання чоловічої роботи.

"Є люди, які дуже категоричні, поверхневі. Вони вважають, що всі чоловіки в Україні мають піти на передову. Вони не розуміють, чим це закінчиться, якщо це дійсно станеться, хоча це неможливо. Я вже мовчу про те, що немає жодної війни у світі, де служили б усі чоловіки. Це неможливо з точки зору логістики, організаційних моментів, військового менеджменту", - наголосив Тарас Цимбалюк.

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Минулого року Цимбалюк пояснив, чому не на фронті та розповів про отримання повістки. Артист вважає, що може принести більше користі в тилу, ніж на полі бою.

Також Тарас Цимбалюк інтригував живими фото з самотньою Златою Огневич. Шанувальники почали припускати, що між артистами щось більше, ніж робочі стосунки.

Крім того, Цимбалюк висловився про хейт актрис за відпочинок за кордоном. Він закликав тих, хто не вміє стримувати свої емоції, звернутися до фахівців і знизити градус критики.

Хто такий Тарас Цимбалюк? Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

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