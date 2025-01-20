Відомий 67-річний український актор утретє став батьком

Михайло Мельник поділився радісною новиною, розкрив стать та ім'я новонародженого.

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Михайло Мельник втретє став батьком - актор Мельник повідомив про народження третьої дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k

Коротко:

Михайло Мельник і його дружина Єлизавета стали батьками

У пари народився син

Це третя дитина для актора

Український актор і засновник театру "Крик" Михайло Мельник повідомив, що у нього народилася третя дитина. 17 січня на світ з'явився хлопчик, якого назвали на честь батька.

У коментарі для Суспільного 67-річний актор зізнався, що поява ще одного малюка була його давньою мрією - його старші діти, син Ростислав і донька Марта, вже зовсім дорослі.

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Мельник розповів, що його дружина, звукорежисер Єлизавета Мельник, і немовля почуваються добре. Актор був присутній при пологах і дуже щасливий появі ще однієї дитини.

"Для мене це внутрішня несподіванка, дуже незвично, адже у мене вже дорослі син і донька. Але ми з Лізою дуже хотіли дитину. Вона молодець, за допомогою лікарів чудово впоралася. Я був присутній на пологах, підтримував. І малюк, і мама почуваються добре", - каже артист.

Наразі Михайло Мельник взяв невеличку відпустку від вистав щоб постійно перебувати вдома з сім'єю - допомагати дружині та спостерігати за маленьким Михасиком.

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Хто такий Михайло Мельник? Михайло Мельник - український театральний режисер, актор театру, сценарист, музичний редактор, музикант. Заслужений артист України (1994), Народний артист України (2005), Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2007). Засновник, художній керівник, режисер і єдиний актор Театру одного актора "Крик", повідомляє Вікіпедія.

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