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Потап показав, як тренується із сином

Олена Кюпелі
18 липня 2024, 00:36
19
Продюсер Потап, який потрапляє у скандали, тренується зі своїм сином.
Потап
Потап проводить час зі своїм сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Український співак і музичний продюсер Потап, який останнім часом потрапляє в скандальні ситуації, показав, як тренується зі своїм сином.

На своїй сторінці в Instagram, Потап опублікував фото зі спортивного залу. Там видно, як тренується Потап зі своїм сином. На зображенні видно, як сильно підріс молодий чоловік.

Потап тренується зі своїм сином
Потап тренується зі своїм сином / Скриншот Instagram/real_potap
Потап тренується зі своїм сином Потап
тренується зі своїм сином / Скриншот Instagram/real_potap

Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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Раніше відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала Потапа найбільш "зашкварною" українською зіркою, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

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