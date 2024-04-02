УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Надходили погрози: чому Кейт Міддлтон і принц Вільям прийняли рішення розповісти про діагноз

Олена Кюпелі
2 квітня 2024, 15:50
Парі довелося швидко ухвалювати рішення і діяти "на випередження".
Експерт проаналізувала поведінку Кейт Міддлтон
Експерт проаналізувала поведінку Кейт Міддлтон / Колаж Главред, фото скріншот

Відеозаяву принцеси Уельської з докладним описом її діагнозу і лікування онкології, було терміново опубліковано помічниками Кенсингтонського палацу після того, як її діагноз став відомий.

Як повідомляє The Daily Mail, за словами джерел, добре обізнане джерело заявило, що хтось знав про стан її здоров'я.

З Кенсингтонським палацом зв'язалися з приводу діагнозу Кейт, і у них не залишилося іншого вибору, окрім як поквапитися, щоб випередити цю історію, повідомив інсайдер.

відео дня

Незрозуміло, чи стався витік із лондонської клініки, де в січні принцесі зробили операцію на черевній порожнині, чи звідкись іще.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Яка б не була причина, загальне визнання, що обрушилося на Кейт, підтвердило, що це було правильне рішення", - йдеться в колонці Ефраїма Гардкасла.

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська підтримала принцесу Кейт Міддлтон у важкий для королівської сім'ї час.

А також Шеннен Доерті, яка страждає від четвертої стадії раку грудей, звернулася до принцеси Кейт Міддлтон, у якої нещодавно теж знайшли онкологічну хворобу.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Всі порушення будуть зафіксовані: Кабмін анонсував нову хвилю перевірок ВЛК

Всі порушення будуть зафіксовані: Кабмін анонсував нову хвилю перевірок ВЛК

16:40 Україна
Зіткнення французьких військ із РФ в Україні: генерал СБУ розкрив сценарій

Зіткнення французьких військ із РФ в Україні: генерал СБУ розкрив сценарій

15:57 Україна
Комісія з претензій і спецфонд: Зеленський пояснив, як РФ заплатить за війну

Комісія з претензій і спецфонд: Зеленський пояснив, як РФ заплатить за війну

14:58 Україна
Всі головні новини

Популярне

З чого роблять Мівіну : не усім відомий справжній склад популярного продукту 8939

З чого роблять "Мівіну": не усім відомий справжній склад популярного продукту

Відійшов у той світ : у блозі Потапа моляться про музиканта 6654

"Відійшов у той світ": у блозі Потапа моляться про музиканта

Командування ЗСУ пішло на неоднозначне рішення 6160

Командування ЗСУ пішло на неоднозначне рішення

Я рано розвинулася : Соловій зізналася, коли вперше пізнала любощі й пестощі 4795

"Я рано розвинулася": Соловій зізналася, коли вперше пізнала "любощі й пестощі"

Останні новини

16:41

Кому "категорично не можна" ходити на цвинтар: священник здивував відповіддю

16:40

Олег Скрипка розповів, де під час війни живе його дружина з дорослими синами

16:40

Всі порушення будуть зафіксовані: Кабмін анонсував нову хвилю перевірок ВЛК

16:26

Розплакалася: Інна Мірошниченко отримала документ про те, яку дитину їм можна усиновити

16:13

Прийде здоров'я і молодість: якою водою не можна вмиватися 3 квітня - прикмети

Путін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - ЯгунПутін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - Ягун
15:57

Зіткнення французьких військ із РФ в Україні: генерал СБУ розкрив сценарійВідео

15:50

Надходили погрози: чому Кейт Міддлтон і принц Вільям прийняли рішення розповісти про діагноз

15:49

Лише найуважніші помітять помилку на зображенні годинника за 3 секунди: складна загадка

15:31

Як видалити акаунт в Інстаграм: прості поради, які допоможуть

Реклама
15:28

Що посадити поруч із картоплею від колорадського жука та для кращого врожаю

15:27

Дали 10 років: українській артистці оголосили вирок за прославляння "русского мира"

15:12

Вірить, що прибульці обрали його: Роббі Вільямс розповів про контакти з НЛО

15:09

Можуть стати небезпечними: як зрозуміти, що час негайно прати рушники

14:58

Комісія з претензій і спецфонд: Зеленський пояснив, як РФ заплатить за війну

14:43

"Було гаряче": Дантес роздягнувся на сцені за гроші

14:35

Чому в Англії два крани для води, а не змішувач

14:27

"Я про це говорю відверто": Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни

14:16

"Не хочу": Олена Кравець відмовилася говорити про чоловіка

13:59

Хвора на рак Шеннен Доерті готується до смерті

13:55

Дрони підірвали установку переробки нафти: деталі удару по НПЗ у Нижньокамську

Реклама
13:48

Температура впаде до +5 градусів: Україну накриває похолодання

13:47

Свято хорошого хлопця: який зараз вигляд має найменший син Андрія Макаревича

13:40

Чемпіонка-путіністка заістерила після слів мера Парижа про росіян на Олімпіаді

13:33

"Мій полум'яний привіт": Максим Галкін показався в студії пропагандистського "Першого каналу"

13:11

"Немає сумнівів, що це на краще": Дімопулос повідомила про розлучення

12:51

Як позбутися вишневої порослі: що робити садівникам у складній ситуації

12:51

РФ атакують дрони зі штучним інтелектом: у CNN розкрили деталі

12:36

Запустять до 500 "Томагавків": якою буде відповідь на ядерний удар РФ по УкраїніВідео

12:18

Як зварити яйця круто, щоб вони добре чистилися: 3 найдієвіші варіанти

12:13

"Ми швидко обійнялися": Олена Кравець розповіла про зустріч із Зеленською

11:56

Непростий холостяк: Добринін прокоментував чутки про свою бісексуальність

11:48

Б'є на сотні кілометрів: РФ атакує Україну новою балістичною ракетою – ГУР

11:33

"Ноги опухають, ледве ходить": у РФ розтрубили чутки, що сталося з Пугачовою

11:21

Ворог атакує щоночі: у ЗСУ попередили, що РФ посилить удари дронами Shahed

11:05

Знати б це раніше: навіщо потрібна прихована ручка на дверцятах духовки

10:57

Як правильно загадати бажання на Великдень і отримати бажане

10:50

Китайський гороскоп на завтра 3 квітня: Мавпам - розрив відносин, Драконам - труднощі

10:45

Нічні вибухи у Севастополі: ГУР підірвало електропідстанцію – ЗМІ

10:43

РФ готує масовані ракетні удари: генерал-розвідник назвав терміни

10:14

Ризик нових ракетних ударів РФ: Жданов назвав мішені російських окупантів

Реклама
10:07

"Уже алкоголічка": Волочкова прокоментувала свій стан

09:41

РФ готує масований наступ: названо напрямки та терміни удару

09:31

Як правильно зібрати кал для аналізу та отримати потрібні результати

09:25

Дрони атакували завод у Татарстані за понад 1000 км від України: там збирали "Шахеди"Відео

09:08

РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

09:00

Туреччина на порозі змін: про що свідчать результати місцевих виборів

08:58

Гороскоп на завтра 3 квітня 2024: Овнам - головний біль, Ракам - розтрати

08:42

"Не можна так ризикувати": ветеран назвав головну умову для початку контрнаступу ЗСУ

08:21

Партія Ердогана програла вибори вперше за 22 роки: чому?Погляд

08:11

Окупанти наступають у районі Авдіївки та на лівому березі Херсонщини - ISW

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти