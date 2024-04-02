Надходили погрози: чому Кейт Міддлтон і принц Вільям прийняли рішення розповісти про діагноз

Парі довелося швидко ухвалювати рішення і діяти "на випередження".

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Експерт проаналізувала поведінку Кейт Міддлтон / Колаж Главред, фото скріншот

Відеозаяву принцеси Уельської з докладним описом її діагнозу і лікування онкології, було терміново опубліковано помічниками Кенсингтонського палацу після того, як її діагноз став відомий.

Як повідомляє The Daily Mail, за словами джерел, добре обізнане джерело заявило, що хтось знав про стан її здоров'я.

З Кенсингтонським палацом зв'язалися з приводу діагнозу Кейт, і у них не залишилося іншого вибору, окрім як поквапитися, щоб випередити цю історію, повідомив інсайдер.

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Незрозуміло, чи стався витік із лондонської клініки, де в січні принцесі зробили операцію на черевній порожнині, чи звідкись іще.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Яка б не була причина, загальне визнання, що обрушилося на Кейт, підтвердило, що це було правильне рішення", - йдеться в колонці Ефраїма Гардкасла.

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Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська підтримала принцесу Кейт Міддлтон у важкий для королівської сім'ї час.

А також Шеннен Доерті, яка страждає від четвертої стадії раку грудей, звернулася до принцеси Кейт Міддлтон, у якої нещодавно теж знайшли онкологічну хворобу.

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