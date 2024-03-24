"Захоплююся силою": хвора на рак Шеннен Доерті звернулася до Кейт Міддлтон

Актриса Шеннен Доерті, яка страждає від четвертої стадії раку грудей, звернулася до принцеси Кейт Міддлтон, у якої нещодавно теж знайшли онкологічну хворобу.

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Доерті Шеннон Доерті підтримала Кейт Мідллтон / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарна американська акторка Шеннен Доерті, яка страждає від четвертої стадії раку грудей, звернулася до британської принцеси Кейт Міддлтон, яка раніше шокувала громадськість зізнанням про діагностоване у неї онкологічне захворювання. Зірка культових серіалів "Зачаровані" (в Україні більш відомий як "Всі жінки - відьми") і "Беверлі-Гіллз, 90210" звернулася до аристократки через свою сторінку в соціальній мережі Instagram.

"Бути публічною особою - не означає, що громадськість володіє цією особою. Ми всі маємо право пройти через хворобу або життя в особистому порядку. Тиск, теорії змови і просто хвороблива цікавість змусили цю особу все пояснити, перш ніж вона змирилася з цим і змогла пояснити своїм дітям", - сказала Доерті.

Актриса каже, що принцеса, як і будь-яка людина в такій складній ситуації, заслуговує на те, щоб спокійно пережити непростий період у своєму житті і житті своєї сім'ї. І Міддлтон не повинна звітувати про кожен свій крок суспільству і ЗМІ.

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"Я молюся, щоб цей випадок став для всіх нас уроком поваги до приватного життя інших людей, незалежно від того, чи перебувають вони в центрі уваги громадськості. Принцеса Кейт, я захоплююся вашою силою, яку ви проявили під час нескінченних випробувань, переживаючи рак", - підсумувала Доерті.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Нагадаємо, у дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон виявили рак. Про це розповіла сама принцеса Уельська у відеозверненні. Вона розкрила подробиці лікування і попросила про приватність.

Також відомий ведучий розповів про нервовий зрив Кейт Міддлтон - Пірс Морган вважає, що принцеса Кетрін переживає серйозну кризу через підвищену увагу суспільства до свого здоров'я.

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