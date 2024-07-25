Побачили тільки обрані: який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон

Мало хто знає, але у Кейт Міддлтон було дві весільні сукні.

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Який вигляд має друга весільна сукня Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Весільна сукня принцеси Кейт Міддлтон з довгим шлейфом і вишуканими мереживними рукавами викликала справжній фурор, але, виявляється, вона переодягалася і другу сукню побачили лише 300 осіб.

Як повідомляє The Mirror, друга сукня була призначена для приватного святкування. Для створення вбрання принцеса звернулася до будинку високої моди Alexander McQueen.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.

Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія. відео дня

Витончена сукня підкреслила витончену фігуру Міддлтон, а створена вона з однотонної атласної тканини молочного кольору і акцентного ременя з дорогоцінним камінням. Свій образ Кейт доповнила пухнастим кардиганом.

Стилістка Міранда Голдер зазначила, що завдяки зміні сукні наречена мала змогу виразити себе.

"Наявність другого варіанту дає цим сором'язливим нареченим змогу повністю продемонструвати те, ким вони є насправді, який вигляд вони хочуть мати - і, що важливіше, почуватися - коли формальності церемонії та офіційної фотосесії закінчаться", - сказала стилістка.

Кейт Міддлтон / Інфографіка: Главред

Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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