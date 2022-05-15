Де пройде Євробачення-2023 в Україні: названо ймовірні міста

Де пройде Євробачення-2023 в Україні - ймовірні міста / instagram.com/eurovision

У ніч з 14 на 15 травня 2022 року в Турині Україна здобула тріумфальну перемогу в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Згідно з правилами змагання країна-переможець повинна організувати конкурс наступного року на своїй території.

У зв'язку з перемогою українського гурту Kalush Orchestra цього року, очікується, що Євробачення-2023 пройде в Україні. Серед міст, в яких думають проводити конкурс, називають Маріуполь або Калуш.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що цей жест був би дуже символічним, але поки говорити про щось конкретне ще рано.

"Організація такого масштабного форуму - це і не просто, і не дешево, але в України вже є досвід, ми двічі приймали Євробачення. Тому сумнівів, що ми все зробимо на найвищому рівні, у мене немає" - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

Також він повідомив, що європейські міністри культури, разом з привітаннями з перемогою, висловлюють свою готовність допомогти з організацією Євробачення-2023.

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Раніше президент України Володимир Зеленський передбачив перемогу на виборах на Євробаченні за кілька років до конкурсу.

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