"Постараюся не плакати": дружина Брюса Вілліса розповіла, як молодша донька реагує на його хворобу

Болючою для Емми Хемінг виявилося схожість Брюса та Евелін, яка проявилося в такий непростий для них час.

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Дружина Брюса Вілліса поділилася зворушливою історією про їх молодшу доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Рік тому американський актор Брюс Вілліс за допомогою своїх близьких повідомив про те, що завершує свою кар'єру. Причиною тому була афазія - необоротне порушення роботи мозку, яке виявилося лише симптомом більш страшної хвороби - лобно-скроневої деменції.

Тепер Міцний горішок та його сім'я вчаться жити з його хворобою, приймати її і підвищувати обізнаність оточуючих про її особливості. Дружина Вілліса Емма Хемінг регулярно повідомляє шанувальникам про те, як себе почуває актор, розповідає корисні факти про деменцію, і ділиться з шанувальниками зворушливими історіями.

Героїнею одного з таких оповідань стала наймолодша з п'ятьох дочок Брюса - 9-річна Евелін. На своїй сторінці в Instagram Хемінг розповіла, як дівчинка довела своєю зворушливою турботою маму до сліз.

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"Я розповім вам історію, і постараюся не плакати. Тому що коли Евелін розповідала мені історію, я була просто калюжею", - каже Емма. Днями дівчинка підійшла до мами і запитала, чи знає вона, що люди з деменцією часто страждають від сильного зневоднення. Емма здивувалася, звідки у дочки такі пізнання, на що Евелін відповіла, що у неї був вільний час, і вона вирішила пошукати в Інтернеті забавні факти про деменцію. "Вона дійсно донька свого батька, тому що ці двоє люблять випадкові факти", - розповідає дружина Вілліса.

Вона подякувала доньці за турботу, та пообіцяла їй, що буде стежити за тим, щоб у Брюса завжди була пляшка води під рукою. Також Хемінг підкреслила, що найкраща турбота для людей з деменцією - не залишатися байдужими до хвороби та вивчати її, щоб знати, як підтримати близьких.

Зазначимо, що у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру. Як повідомила його сім'я, таке рішення далося артистові насилу, проте лобно-скронева деменція, яку йому діагностували рік по тому, не дозволяє йому як слід виконувати свою роботу.

Емма Хемінг, дружина актора, намагається всіляко оберігати його. Вона звернулася до папараці, які буквально переслідують Вілліса, з проханням поважати його приватність, і пояснила, як потрібно спілкуватися з людьми з його діагнозом.

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