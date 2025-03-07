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Після зміни правил на виїзд: чи зможуть Ziferblat поїхати на Євробачення-2025

Анна Підгорна
7 березня 2025, 01:30
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Представник Міністерства культури прокоментував ситуацію з українськими конкурсантами Євробачення.
Зіферблат
Євробачення-2025: чи потрапить Ziferblat на конкурс / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/ziferblat_band

Стисло:

  • Поїздка гурту Ziferblat на Євробаченні-2025 опинилася під питанням після зміни правил виїзду за кордон
  • У Мінкульті відповіли, що робитимуть із цією ситуацією

Український гурт Ziferblat у 2025 році обрано для участі в Євробаченні від нашої країни. Нещодавно поїздка колективу до Базеля, Швейцарія, опинилася під загрозою у зв'язку з ухваленим Мінкультом положенням щодо зміни правил виїзду за кордон журналістів і діячів мистецтва.

Ziferblat не має "статусу критичності", однак на засіданнях Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики вже обговорюється пошук рішення для виїзду колективу. Про це в коментарі Суспільному розповіла заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко.

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"Гурт не матиме статус критичності, але будемо думати, як його відправити. Я думаю, що ми можемо цей захід вважати таким, до якого дотичне Міністерство культури, тобто внести в план роботи Мінкульту. Щоб дозволити взяти участь в конкурсі не лише гурту, а і всій команді", - повідомила діячка.

Євробачення, Україна на Євробаченні
Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.

Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, і які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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