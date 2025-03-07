Після зміни правил на виїзд: чи зможуть Ziferblat поїхати на Євробачення-2025

Представник Міністерства культури прокоментував ситуацію з українськими конкурсантами Євробачення.

https://glavred.net/stars/posle-smeny-pravil-na-vyezd-smogut-li-ziferblat-poehat-na-evrovidenie-2025-10645277.html Посилання скопійоване

Євробачення-2025: чи потрапить Ziferblat на конкурс / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/ziferblat_band

Стисло:

Поїздка гурту Ziferblat на Євробаченні-2025 опинилася під питанням після зміни правил виїзду за кордон

У Мінкульті відповіли, що робитимуть із цією ситуацією

Український гурт Ziferblat у 2025 році обрано для участі в Євробаченні від нашої країни. Нещодавно поїздка колективу до Базеля, Швейцарія, опинилася під загрозою у зв'язку з ухваленим Мінкультом положенням щодо зміни правил виїзду за кордон журналістів і діячів мистецтва.

Ziferblat не має "статусу критичності", однак на засіданнях Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики вже обговорюється пошук рішення для виїзду колективу. Про це в коментарі Суспільному розповіла заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко.

відео дня

"Гурт не матиме статус критичності, але будемо думати, як його відправити. Я думаю, що ми можемо цей захід вважати таким, до якого дотичне Міністерство культури, тобто внести в план роботи Мінкульту. Щоб дозволити взяти участь в конкурсі не лише гурту, а і всій команді", - повідомила діячка.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.

Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, і які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.

Читайте також:

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред