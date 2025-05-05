Після розставання з Тереном: Інна Бєлєнь підтвердила новий роман

Стисло:
- Інна Бєлєнь повідомила, що більше не самотня
- У лютому дівчина розійшлася з Олександром Тереном
Наприкінці 2024 року шанувальники романтичного реаліті-шоу "Холостяк" спостерігали за зародженням нової пари - громадський діяч і ветеран Олександр Терен Будько віддав своє серце волонтерці та блогерці Інні Бєлєнь. Однак уже в лютому пара оголосила про розрив.
На початку весни 2025-го Бєлєнь стали приписувати роман зі співаком Вадимом Олійником. Ці чутки Інна рішуче спростувала, і пообіцяла поділитися з шанувальниками, якщо в її житті з'явиться хтось особливий.
І своєї обіцянки вона дотримала. Днями в блозі Інни Бєлєнь в Instagram з'явилося фото на якому вона тримає за руку невідомого чоловіка. Особистість нового обранця вона поки що не коментувала - залишила лише емодзі блакитного сердечка.
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Що за реаліті-шоу "Холостяк"?
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
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