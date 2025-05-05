Після розставання з Тереном: Інна Бєлєнь підтвердила новий роман

Переможниця "Холостяка-13" показала нового обранця.

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Інна Бєлєнь особисте життя - після розставання з Тереном у блогерки новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

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Інна Бєлєнь повідомила, що більше не самотня

У лютому дівчина розійшлася з Олександром Тереном

Наприкінці 2024 року шанувальники романтичного реаліті-шоу "Холостяк" спостерігали за зародженням нової пари - громадський діяч і ветеран Олександр Терен Будько віддав своє серце волонтерці та блогерці Інні Бєлєнь. Однак уже в лютому пара оголосила про розрив.

На початку весни 2025-го Бєлєнь стали приписувати роман зі співаком Вадимом Олійником. Ці чутки Інна рішуче спростувала, і пообіцяла поділитися з шанувальниками, якщо в її житті з'явиться хтось особливий.

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І своєї обіцянки вона дотримала. Днями в блозі Інни Бєлєнь в Instagram з'явилося фото на якому вона тримає за руку невідомого чоловіка. Особистість нового обранця вона поки що не коментувала - залишила лише емодзі блакитного сердечка.

Інна Бєлєнь особисте життя - після розставання з Тереном у блогерки новий роман / instagram.com/innka_belen

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