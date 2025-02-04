"Далі - окремо": холостяк Терен розлучився зі своєю дівчиною

Холостяк і ветеран Олександр Терен поділився особистим на своїй сторінці.

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Інна Бєлєнь та Олександр Терен вирішили розлучитися/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Терен

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Як пара пояснила своє рішення

Про що вони попросили шанувальників

Український письменник, ветеран і головний герой шоу "Холостяк" Олександр Терен повідомив про те, що він розлучається зі своєю дівчиною і переможницею шоу - Інною Білень.

Про це герой шоу повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Ми зустрілися на тому вокзалі, тому що так веліло серце і зійшлися зірки. Ми слідували почуттям і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в пам'яті назавжди, це був досвід і трансформація, що стала важливою частиною нас", - пише головний холостяк країни.

За його словами, пара далі вирішила не будувати життя разом і прийняла рішення розлучитися. "Ми вдячні одне одному за кожну прожиту мить, за щирість і відкритість, які були між нами. У житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій", - додав він.

За словами Терена, пара вірить, що всі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для себе.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як повідомляв Главред, переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь поділилася, що після проєкту не живе разом з Олександром Тєреном, але вони перебувають у стосунках.

Крім цього, український ведучий Слава Дьомін розповів про невдалу спробу запросити на побачення одну з учасниць "Холостяка". Дівчина відмовила йому, пояснивши, що вже перебуває у стосунках, і запропонувала лише дружбу. Ім'я дівчини не розкрито, але є припущення, що це могла бути Настя Анісімова.

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Хто такий Олександр "Терен" Будько Олександру Будьку 28 років. І його ім'я добре знають не тільки в Україні, а й у світі. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А за півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

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