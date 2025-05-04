Двоє дітей та невдалий шлюб: Валентин Лещинський розкрив свої "скелети в шафі"

Гітарист гурту Ziferblat уперше озвучив подробиці свого особистого життя.

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Валя Лещинський із Ziferblat розповів про ексдружину і двох дітей / instagram.com/val_lesh

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Валя Лещинський із гурту Ziferblat був одружений і має двох дітей

Артист уперше розкрив деталі стосунків із колишньою дружиною, та чому жодного разу не бачив сина

Перший пост в Instagram Валентина Лещинського, музиканта та учасника гурту Ziferblat, який представить нашу країну на Євробаченні-2025, це фото з дівчиною. Пізніше вона нерідко з'являтиметься в його блозі, а 31 грудня 2019 року, підбиваючи підсумки року, що минає, Валя повідомить, що вперше стане батьком.

Історію першого шлюбу і дітей Лещинський називає своїм "скелетом у шафі", і вперше розкрив її повністю в недавньому інтерв'ю для Раміни Есхакзай. Так, загадкову незнайомку звуть Христина. З нею артист почав зустрічатися ще в школі: йому було 17 років, а їй 22. Вони були разом 8 років, а розлучилися після початку повномасштабної війни в Україні.

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Проблеми у стосунках Валентина і Христини почалися ще до того, як народився їхній первісток - донька Луна. Після її появи ситуація не виправилася. Потім почалася повномасштабна війна, Христина разом із донькою від Лещинського виїхала до Франції. Там народився син музиканта, якого він досі не бачив.

"Були конфлікти. Я був молодий і у Христини характер специфічний, була запальною. Ми думали, що народження доньки Луни щось змінить. Але стало гірше, бо Христина, як і я, не дуже була готова до народження дітей. І ще є син, який народився у Франції після початку повномасштабного. Але сина ніколи не бачив. Нормального діалогу не було, він завжди закінчувався конфліктами. Врешті ми перестали спілкуватися, і вона сама подала на розлучення. З дітьми не спілкуюся", - зізнався Валентин Лещинський.

Валя Лещинський із Ziferblat розповів про ексдружину і двох дітей / instagram.com/val_lesh

Наразі діти учасника гурту Ziferblat живуть із бабусею та дідусем по материнській лінії в Одесі. Однак колишня дружина не хоче, щоб Лещинський бачився з сином і донькою. Валентин сподівається, що з часом йому вдасться знайти вдалий момент, і відновити втрачений зв'язок.

"Звісно, є і моя провина – 50 на 50 – і я можу добиватися й треба вичікувати момент. Але з іншого боку він проходить і нічого не відбудеться. Я також можу визнати, що не був готовий до народження дітей. І все це на тлі особистих конфліктів з нею. Так, я міг би бути витривалішим, але, з іншого боку, я терпів багато років. Ні, не допомагаю фінансово. Але я постійно шкодую, що одну дитину не бачив, а іншу — виховував до двох років. Мій скелет у шафі. І я не спілкувався з колишньою вже роки три, бо стосунки дуже складні", - розповів артист.

Валентин Лещинський з колишньою дружиною Христиною / instagram.com/val_lesh

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