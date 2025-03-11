Переможниця Холостяка-13 висловилася про роман із Вадимом Олійником

Стисло:
- Інна Бєлєнь спростувала чутки про роман з Вадимом Олійником
- Блогерка розповіла, що зараз відбувається в її особистому житті
Наприкінці січня стало відомо, що громадський діяч і ветеран Олександр Терен Будько більше не разом із волонтеркою, блогеркою та переможницею "Холостяка-13" Інною Бєлєнь. А вже на початку лютого дівчина спровокувала чутки про те, що у неї роман із Вадимом Олійником, співаком і колишнім учасником дуету ДіО.фільми.
Через місяць Бєлєнь все ж вирішила розставити крапки над і, і розповіла у своєму блозі в Instagram, як насправді йдуть справи в її особистому житті. Це, зокрема, торкнулося і "роману" з Олійником. Так Інна запевнила, що зараз самотня і навіть не закохана. При цьому вона зазначила, що щойно в її житті з'явиться хтось особливий, вона повідомить про це без хайпу та інтриг.
"Я не у стосунках. У мене немає стосунків. Чоловіка, коханця теж. З Олійником роману немає, депутата на рахунку також. (Якщо знайде коханого - прим. редактора) Я не підігріватиму жодних пліток чи робитиму провокації. Я просто виставлю фото та напишу, що щаслива", - каже Інна Бєлєнь.
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