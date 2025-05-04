"Серце прихопило": Тишкевич розкрила обурливу витівку зрадниці Байрак

Коротко:
- Оксана Байрак підтримала рф під час повномасштабної війни
- Свої роботи з українськими акторами режисерка-зрадниця возить туди для показу
Режисерка українського походження Оксана Байрак ("Жіноча інтуїція", "Аврора", "Ніщо не трапляється двічі") повномасштабну війну зустріла в Одесі, але жорстокість і кровожерливість країни-агресора не вибила з її голови пропагандистські наративи про "братні народи", ностальгію за Радянським Союзом і патологічний потяг плазувати перед РФ та всім, що з нею пов'язано.
Кілька разів Байрак покидала Україну та відвідувала країну на болотах, де продовжувала публічно спілкуватися з артистами-пропагандистами, які підтримують війну в Україні. Через позицію режисерки її в Україні викреслили зі свого життя багато акторів, які раніше знімалися у неї.
Наприклад, акторка Катерина Тишкевич (знімалася в таких проєктах Байрак, як "Сніг посеред літа", "Ніщо не трапляється двічі"). Артистка з чіткою проукраїнською позицією обірвала зв'язки з Байрак ще на початку повномасштабної війни. Однак це не завадило Оксані продати кінороботи, де знімалася Тишкевич, для демонстрації по телебаченню в країні-окупанті. Така зрада шокувала Катерину до глибини душі.
"Останній мій проєкт був ще до початку повномасштабного вторгнення. Це була чотирисерійка "Пташка в клітці", здається, так називалась. Паралельно я знімалася в Байрак у головній ролі у фільмі "3+3?". До речі, буквально кілька місяців тому він вийшов, але не в нас – у Росії", - поділилася вона в бесіді з Oboz.ua.
Тишкевич також розповіла, що зв'язалася з Дашою Трегубовою, іншою українською артисткою, яка знімалася в цьому фільмі, щоб поділитися своїми емоціями від цієї неприємної новини. Але в тієї виявився більш філософський погляд на те, що відбувається - Оксана Байрак сама себе "закопує", просуваючи в країні-агресорі фільми за участю патріотичних українських артистів.
"Я була дуже здивована, коли про це дізналася. Показ відбувся на Першому каналі. Написала Даші Трегубовій, яка теж грала в цій картині, бо аж серце прихопило від обурення. А Даша відписала, що на це можна подивитися і з іншого боку, мовляв, там прекрасно знають про нашу позицію, тому це їм треба хвилюватися, що дають ефір свідомих українців", - розповіла Катерина Тишкевич.
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Хто така Катерина Тишкевич?
Катерина Тишкевич - українська акторка кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.
Хто така Оксана Байрак
Оксана Байрак - кінорежисерка, сценаристка, акторка, продюсерка, телеведуча та авторка-виконавиця. У війні Росії проти України, українка Байрак стала на бік Росії.
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