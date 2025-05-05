Уже вища за маму: Лілія Подкопаєва вразила виглядом своєї доньки на рідкісному фото

Дочка Лілії Подкопаєвої здивувала своїм талантом.

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Лілія Подкопаєва - який вигляд має донька / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Коротко:

Лілія Подкопаєва прийшла на виставку доньки

Як вона оцінила роботи Кароліни

Українська легендарна гімнастка Лілія Подковаєва поділилася свіжим знімком зі своєю 17-річною донькою Кароліною.

Як стало відомо із соцмереж Подкопаєвої, Кароліна захоплюється фотомистецтвом і організувала в США першу виставку своїх робіт. Лілія не пропустила важливу подію доньки і прийшла підтримати її.

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Гімнастка зазначила, що дуже пишається і захоплюється Кароліною, а також розповіла, що її дочка вміє показати живу історію через фотографії.

Лілія Подкопаєва з дочкою / фото: скрін instagram.com, Лілія Подкопаєва

"Прийшла на фотовиставку старшої доньки - і серце наповнилося теплом і гордістю. У кожному її кадрі - частинка душі, справжні емоції, жива історія. Вона бачить світ тонко і глибоко...", - написала Лілія.

На знімку мама з донькою позували в широких джинсах, а в руках Кароліни був милий букет квітів, також важко не помітити, що дівчинка вже вища за Лілію на зріст.

Лілія Подкопаєва з сім'єю / фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва разом із чоловіком Ігорем Дубінським і трьома дітьми живе в Атланті, але активно підтримує Україну в її боротьбі з країною-окупантом РФ.

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Лілія Подкопаєва - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Лілія Подкопаєва поділилася романтичними фото зі своїм чоловіком-бізнесменом. Привід виявився значущим - коханий чоловік екс-чемпіонки, бізнесмен Ігор Дубинський відсвяткував свій день народження.

Також українська спортсменка Лілія Подкопаєва зворушливо привітала свою доньку з днем народження.

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Хто така Лілія Подкопаєва? Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

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