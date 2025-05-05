Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зірка Ліги сміху розповів про стосунки та близькість з іншими жінками: "Це не зрада"

Анна Підгорна
5 травня 2025, 13:03
694
У Кирила Ганіна є постійна кохана, яка поділяє його погляди.
Кирило Ганін
Кирило Ганін особисте життя - комік розкрив деталі стосунків із дівчиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/kiril.ganin_club

Коротко:

  • У Кирила Ганіна є кохана, з якою він перебуває у тривалих стосунках
  • Їхня пара відкрита до спілкування з іншими партнерами

Зірка Ліги сміху, комік і актор Кирило Ганін, уже понад два роки перебуває у стосунках із дівчиною на ім'я Катерина. Пара познайомилася онлайн на початку повномасштабної війни - дівчина сама проявила ініціативу в знайомстві. Наступного дня після першого побачення Кирило і Катерина стали жити разом.

У недавньому інтерв'ю для шоу Ближче до зірок Ганін зізнався, що його стосунки з обраницею - відкриті. У них є місце побаченням та інтимним зустрічам з іншими людьми.

відео дня

"Ми ж можемо спати з іншими людьми. Для нас просто секс з іншою людиною – це не зрада", - каже комік.

Кирило Ганін з дівчиною
Кирило Ганін з Катериною / Скриншот YouTube

При цьому шоумен зазначає, з Катериною вони прийшли до спільної мови щодо того, що вони обидва, як партнери, вважають невірністю. "Зрада – коли ти починаєш про це брехати. Я інколи знайомлюся з іншими дівчатами й одразу про їм кажу: "У мене є дівчина, ми живемо душа в душу і любимо одне одного. Якщо ти хочеш провести час зі мною – давай, але знай про ось це", - розповів про свою позицію Кирило Ганін.

Кирило Ганін
Кирило Ганін особисте життя - комік розкрив деталі стосунків із дівчиною / Скріншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про "скелети в шафі" Валентина Лещинського - українського музиканта і учасника гурту Ziferblat, який представлятиме нашу країну на Євробаченні-2025.

Також українська акторка Катерина Тишкевич розкрила обурливу витівку режисерки-зрадниці Оксани Байрак, яка підставила її та іншу акторку.

Читайте також:

Що таке Ліга Сміху?

Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Ліга сміху новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ звільнили селище на важливому напрямку: у DeepState розкрили деталі

ЗСУ звільнили селище на важливому напрямку: у DeepState розкрили деталі

15:14Фронт
У МВФ радять Україні підвищити податки з 2026 року - Forbes

У МВФ радять Україні підвищити податки з 2026 року - Forbes

14:08Економіка
Синоптик попередила про погіршення погодних умов: де завтра буде найхолодніше

Синоптик попередила про погіршення погодних умов: де завтра буде найхолодніше

13:58Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 5 травня: Бикам - розчарування, Собакам - ризик

Китайський гороскоп на сьогодні 5 травня: Бикам - розчарування, Собакам - ризик

У 4 знаків зодіаку почнеться "біла смуга" в житті: хто стане щасливчиком травня

У 4 знаків зодіаку почнеться "біла смуга" в житті: хто стане щасливчиком травня

Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

Потужний "приліт" та пожежа: у РНБО розкрили, що було на заводі в Брянській області

Потужний "приліт" та пожежа: у РНБО розкрили, що було на заводі в Брянській області

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 травня (оновлюється)

Останні новини

15:25

Сергій Дейнеко вручив ключі від нових квартир героям-прикордонникам

15:23

"Зустріч на слуху": у Кремлі заявили, що Трампу необхідно поговорити з Путіним

15:14

ЗСУ звільнили селище на важливому напрямку: у DeepState розкрили деталі

15:07

Чому заборонено сваритися з близькими 6 травня: яке свято і день ангела

14:44

В Росії починають блокувати зв'язок перед парадом 9 травня: чого боїться Москва

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:42

Історії тих, хто не здався — для тих, хто не здається: що "1+1 Україна" покаже до 80-річчя завершення Другої світової війниВідео

14:35

Рупор стресу: одна несподівана ознака "кричить" про велику проблемуВідео

14:08

У МВФ радять Україні підвищити податки з 2026 року - Forbes

14:01

Настя Каменських возз'єдналася з Потапом у день народження - що він їй подарував

Реклама
13:58

Синоптик попередила про погіршення погодних умов: де завтра буде найхолодніше

13:54

Не переживуть прання: 2 несподівані речі, які не слід класти в пральну машинуВідео

13:22

В США розшукали зниклу безвісти 62 роки тому жінку: що з нею трапилось

13:10

Суд заарештував колишнього заступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів

13:08

Сирський зробив заяву про Курську операцію: про що зізнався генерал

13:03

Зірка Ліги сміху розповів про стосунки та близькість з іншими жінками: "Це не зрада"

12:56

Представила свого нового партнера: колишня дружина Комарова поїхала з України

12:51

Ціни на ранні овочі та фрукти в Україні полетіли вниз: що раптово подешевшало

12:21

Чи може Україна вдарити по Червоній площі 9 травня: експерт назвав цікавий нюанс

12:12

В Україну можуть повернутися графіки вимкнення світла: названо терміни

12:11

Німеччина за Мерца може стати партнером України №1 - Андрій Мельник

Реклама
12:07

Здійнялось блакитне полум'я: в Саратові партизани атакували об'єкт енергетики РФ

11:54

Фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 травня

11:46

Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

11:34

"Дякую за звільнення": Ані Лорак зробила гучну заяву і змінила імідж

11:17

В Україні стрімко подешевшав популярний овоч: у чому причина

11:16

Такого давно не було: в ЗСУ розповіли про жорсткі штурми на ключовому напрямку

10:54

Маркарова про угоду про надра: "Це буде справжнє партнерство 50 на 50"

10:44

Китайський гороскоп на завтра 6 травня: Драконам - випробування, Свиням - компроміси

10:22

Як очистити бруд, що в'ївся з білих кросівок: спосіб, про який багато хто не знаєВідео

10:13

"Готуємося до шалених цін": які фрукти та овочі вбили заморозки в Україні

10:10

Гороскоп на завтра 6 травня: Терезам - грандіозні зміни, Ракам - приємна подорож

10:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 травня (оновлюється)

10:05

Трамп наказав відновити роботу в'язниці "Алькатрас": її було закрито 1963 року

10:02

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 травня

09:39

"Можливо - це неможливо": Трамп зробив відверту заяву про вихід США з переговорів

09:23

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 травня: Водоліям - "запара", Дівам - терпіння

09:17

Інвестиція в "мінус": що буде з курсом долара в травні та чи варто купувати валюту

09:16

Уже вища за маму: Лілія Подкопаєва вразила виглядом своєї доньки на рідкісному фото

08:58

Китай виграв Росію у ТрампаПогляд

08:26

ЗСУ відтіснили ворога біля Торецька: в ISW розкрили ситуацію на фронті

Реклама
08:10

Карта Deep State онлайн за 5 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:59

Відома акторка розкрила правду про позицію Максима Галкіна - деталі

07:56

У ЄС придумали спосіб наблизити мир: про що йдеться

07:49

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти тюленя

07:13

РФ вдарила по Конотопу балістикою і дронами: знищено інфраструктурний об'єкт

07:10

Де помилка на малюнку: справжня знахідка серед загадок для найрозумніших

06:51

"Були хороші дискусії": Трамп зробив нову заяву про війну в Україні та переговори

06:14

Путін вперше заговорив про наступника: що сталося?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із пілотом за 19 секунд

05:28

Маловідома сторінка минулого: чому Гоголь насправді ненавидів Росію

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти