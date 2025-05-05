Зірка Ліги сміху розповів про стосунки та близькість з іншими жінками: "Це не зрада"

Коротко:
- У Кирила Ганіна є кохана, з якою він перебуває у тривалих стосунках
- Їхня пара відкрита до спілкування з іншими партнерами
Зірка Ліги сміху, комік і актор Кирило Ганін, уже понад два роки перебуває у стосунках із дівчиною на ім'я Катерина. Пара познайомилася онлайн на початку повномасштабної війни - дівчина сама проявила ініціативу в знайомстві. Наступного дня після першого побачення Кирило і Катерина стали жити разом.
У недавньому інтерв'ю для шоу Ближче до зірок Ганін зізнався, що його стосунки з обраницею - відкриті. У них є місце побаченням та інтимним зустрічам з іншими людьми.
"Ми ж можемо спати з іншими людьми. Для нас просто секс з іншою людиною – це не зрада", - каже комік.
При цьому шоумен зазначає, з Катериною вони прийшли до спільної мови щодо того, що вони обидва, як партнери, вважають невірністю. "Зрада – коли ти починаєш про це брехати. Я інколи знайомлюся з іншими дівчатами й одразу про їм кажу: "У мене є дівчина, ми живемо душа в душу і любимо одне одного. Якщо ти хочеш провести час зі мною – давай, але знай про ось це", - розповів про свою позицію Кирило Ганін.
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Що таке Ліга Сміху?
Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
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