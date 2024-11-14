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Путіністка Наташа Корольова опинилася в суді - причина

Еліна Чигис
14 листопада 2024, 09:06
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Наташа Корольова дала свідчення.
Наташа Корольова
Наташа Корольова в суді у справі Талькова / колаж: Главред, фото: скрін, instagram.com, Наташа Корольова

Коротко:

  • Наташа Корольова дала свідчення в суді
  • Як вона причетна до справи щодо вбивства Талькова

Російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Києві, але мовчить про війну в Україні та продовжує жити в країні-окупанті РФ, побувала в суді і дала свідчення щодо вбивства співака Ігоря Талькова. Нагадаємо, артиста застрелили в жовтні 1991 року за лаштунками концерту в Палаці спорту "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляють російські пропагандисти, запроданка того дня виступала на сцені, але після події її номер перервали. Корольова стверджує, що не чула пострілу.

відео дня

Зрадниця розповіла, що бачила Талькова за сніданком у день смерті, а її гримерка була поруч із гримеркою співака. Коли їй розповіли про стрілянину, Корольова продовжила стояти на сцені.

Зазначимо, у червні 2024 року оголосили винного у смерті артиста. Слідчий комітет Санкт-Петербурга заявив, що причетний до вбивства концертний директор Талькова - Валерій Шляфман. Як відомо, у жовтні 1991 року між ним та Ігорем Малаховим стався конфлікт. Шляфман вистрілив у Малахова, але влучив у Талькова. Після цього винний виїхав до Ізраїлю, де проживає близько 30 років.

Наташа Корольова - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно Главред повідомляв, що Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі та вистави за його участю почали скасовувати.

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Хто така Наташа Корольова?

Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.

12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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