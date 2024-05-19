Після госпіталізації: опухла і несхожа на себе Наташа Корольова вийшла на зв'язок

Путіністка Наташа Корольова вийшла на зв'язок зі своїми підписниками.

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Опухла Корольова показалася в новому відео / Колаж Главред, фото Instagram/ koroleva__star

Зрадниця України співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але живе і працює в країні-терористі РФ, показалася після повідомлень про її критичний стан здоров'я.

Тепер же на своїй сторінці в Instagram, вона показалася в новому відео, де зняла себе крупним планом. На фото вона виглядає опухлою, навіть незважаючи на сильний фільтр.

Коментатори теж помітили зміни в зовнішності співачки і стали коментувати її вигляд. "Без макіяжу господи на кого схожа?", "Скрізь все однаково. Зуби вставні, губи надувні, навіщо?", "Чо з мордою", - запитують її підписники.

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До слова, Корольова заспівала нову пісню про випускний. Коментатори висміяли її спроби молодитися.

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Нагадаємо, раніше Наташа Корольова підтримує свого чоловіка-путініста Тарзана, і вважає доречним, поки країна-агресор бомбить її історичну батьківщину, співати дифірамби його військовому минулому.

А також Наташа Корольова вирішила висловитися про конфлікт між її мамою і чоловіком Тарзаном, який відкрито підтримує військове вторгнення Росії в Україну. За словами співачки, у неї в родині "все добре", серйозний конфлікт залишився в минулому.

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