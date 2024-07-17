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Популярний український блогер потрапив до бази Миротворця

Олена Кюпелі
17 липня 2024, 00:42
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Олександр Волошин обурюється через потрапляння в базу українського "чистилища".
Волошин потрапив до бази
Волошин потрапив до бази "Миротворця" / Колаж Главред, фото Instagram/voloshyn_xx

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, український блогер Олександр Волошин опинився в базі Миротворця.

Про це сам скандальний блогер поділився на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, він не повірив у це все з першого разу. "Думав що товариш вирішив мене пранканути, але потім зрозумів що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це, кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом, і змушують мене виправдовуватися. Не знаю, що далі робити і чого очікувати, але судячи з усього, це далеко не фінал. Чесно кажучи, дуже хотілося б вимкнути цей фільм і стерти його з пам'яті", - заявив блогер.

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Блогер Волошин опинився в базі
Блогер Волошин опинився в базі "Миротворця" / Скриншот Instagram/voloshyn_xx

На офіційній платформі організації зазначається, що Волошин "брав участь в актах гуманітарної агресії проти України" і "поширював російську пропаганду".

До слова, блогер після обстрілу окупантами "Охматдиту" заявив про те, що Україна "не вивозить війну" і натякав на перемир'я з терористичною Росією фразою "грати на їхніх умовах". Ба більше, свого часу блогер зробив збір для постраждалих, а потім зізнався, що не спрямовуватиме ці кошти "Охматдиту", а надасть конкретним родинам.

Пізніше Волошин усвідомив свою помилку і публічно вибачився перед усіма, кого це образило. І додав, що його слова були не так сприйняті, а всі гроші зі свого збору він не привласнив, а спрямував сім'ям, які цього потребують.

Він також обіцяє відзвітувати про те, кому і як він передав зібрані гроші.

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Нагадаємо, раніше колишній чоловік співачки Анни Трінчер, український блогер Олександр Волошин повідомив про кардинальні зміни в житті, які трапляться незабаром. У своєму фотоблозі в Instagram Олександр розповів, що залишає Україну і переїжджає до столиці Польщі - Варшави. Він також повідомив, що вже за тиждень Волошин виїде за кордон.

Раніше також Руслан Ханумак заявив, щовиїхав до США абсолютно законно. У мережі почалися бурхливі обговорення, оскільки Ханумак призовного віку і прихильники не розуміли, як він зміг покинути Україну.

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