Колишній Трінчер переїжджає за кордон під час війни: розкрив, яку країну обрав

Олександр Волошин заінтригував, що нова сторінка його життя неодмінно стане позитивною.

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Волошин виїжає з України / колаж: Главред, фото: Instagram

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, український блогер Олександр Волошин повідомив про кардинальні зміни у житті, які трапляться незабаром.

У своєму фотоблозі в Instagram Олександр розповів, що покидає Україну та переїжджає до столиці Польщі - Варшави. Він також повідомив, що вже через тиждень Волошин поїде за кордон.

Блогер зізнався, що нова сторінка його життя неодмінно стане позитивною. Щоправда, блогер поки що не розкриває істинних причин переїзду та інтригує своїх фанів.

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Волошин переїжджає за кордон / скріншот: instagram

"Ну що, моє життя кардинально змінюється. Закінчується історія, якій я присвятив сім років. Одночасно і весело, і сумно це усвідомлювати. Але нові етапи в житті - це завжди цікаво. Ці зміни позитивні для мене. Через тиждень я переїжджаю до Варшави. Як би я цього не хотів, але так склалися обставини", - заявив Волошин у соцмережі.

Нагадаємо, що 36-річна блогерка померла від зупинки серця. Відома блогерка Фарах Ель-Каді відпочивала на європейському острові Мальта, коли в понеділок, 17 червня, у неї сталася зупинка серця.

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу здивувала своєю заявою. Лілія Реус вирішила поділиться своїми роздумами щодо щасливих моментів у житті та показала свої свіжі фото в соцмережах.

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