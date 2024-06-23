УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Колишній Трінчер переїжджає за кордон під час війни: розкрив, яку країну обрав

Юлія Закрепа
23 червня 2024, 14:33
136
Олександр Волошин заінтригував, що нова сторінка його життя неодмінно стане позитивною.
Колишній Трінчер переїжджає за кордон під час війни: розкрив, яку країну обрав
Волошин виїжає з України / колаж: Главред, фото: Instagram

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, український блогер Олександр Волошин повідомив про кардинальні зміни у житті, які трапляться незабаром.

У своєму фотоблозі в Instagram Олександр розповів, що покидає Україну та переїжджає до столиці Польщі - Варшави. Він також повідомив, що вже через тиждень Волошин поїде за кордон.

Блогер зізнався, що нова сторінка його життя неодмінно стане позитивною. Щоправда, блогер поки що не розкриває істинних причин переїзду та інтригує своїх фанів.

відео дня
Колишній Трінчер переїжджає за кордон під час війни: розкрив, яку країну обрав
Волошин переїжджає за кордон / скріншот: instagram

"Ну що, моє життя кардинально змінюється. Закінчується історія, якій я присвятив сім років. Одночасно і весело, і сумно це усвідомлювати. Але нові етапи в житті - це завжди цікаво. Ці зміни позитивні для мене. Через тиждень я переїжджаю до Варшави. Як би я цього не хотів, але так склалися обставини", - заявив Волошин у соцмережі.

Нагадаємо, що 36-річна блогерка померла від зупинки серця. Відома блогерка Фарах Ель-Каді відпочивала на європейському острові Мальта, коли в понеділок, 17 червня, у неї сталася зупинка серця.

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу здивувала своєю заявою. Лілія Реус вирішила поділиться своїми роздумами щодо щасливих моментів у житті та показала свої свіжі фото в соцмережах.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ганна Тринчер цікаві новини Олександр Волошин
Реклама

Головне за день

Росія вдень знову атакувала Харків авіацією

Росія вдень знову атакувала Харків авіацією

15:28 Україна
Військова допомога Україні без обмежень: у Південній Кореї назвали умову Росії

Військова допомога Україні без обмежень: у Південній Кореї назвали умову Росії

15:12 Світ
Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

13:58 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова 7252

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова

Це буде останній день існування : дипломат прямо сказав, чи застосує Путін ядерку 2578

"Це буде останній день існування": дипломат прямо сказав, чи застосує Путін "ядерку"

У Криму - вибухи, російська ППО шарахнула по пляжу з людьми 2445

У Криму - вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьми

РФ почала бити по великих сонячних електростанціях: пошкоджено 9 ГВт потужностей 1857

РФ почала бити по великих сонячних електростанціях: пошкоджено 9 ГВт потужностей

Останні новини

15:41

Дикун та бунтар з чуприною: рецензія на фільм "Байкери"

15:28

Росія вдень знову атакувала Харків авіацією

15:20

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня: Тельцям - сюрприз, Ракам - задоволення

15:12

Військова допомога Україні без обмежень: у Південній Кореї назвали умову Росії

14:42

Зрадника Джигана публічно зганьбили у його улюбленій Росіюшці

Євро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаківЄвро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаків
14:33

Колишній Трінчер переїжджає за кордон під час війни: розкрив, яку країну обрав

13:58

Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

13:46

У Криму - вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьмиВідео

13:17

Про типового гопника Миколу ТищенкаПогляд

Реклама
12:59

Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку: Плетенчук розкрив причину

12:37

Обрано найпотворнішого пса у світі: він "допомагав" собакам в Україні, фотоФото

12:30

Закон про військову поліцію: основні норми та ризики

12:15

Залишилися дружина і 9-річний син: ракета РФ вбила енергетика "Укренерго"

12:02

Армія РФ продовжує наступ на Часів Яр: окупанти просунулись вперед

11:46

Бо не сподобалася зачіска: у Києві 17-річний хлопець побив ветерана, який вигулював собаку

11:16

"Птиця" і "птах" – чи є різниця між словами: не усі знають правильну відповідьВідео

10:58

Росія розлютила Захід: які загрози після підписання угоди Путіна із КНДР

10:49

Любовний гороскоп на тиждень з 24 по 30 червня: Ракам - гармонія, Рибам - благословення

10:05

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 червня: Дівам - рутина, Рибам - прибуток

09:59

РФ нарощує темпи літнього наступу: аналітики попередили про нові напрямки атак

Реклама
09:57

ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області

09:31

Привітання з Трійцею - красиві картинки і душевні слова

09:30

Зворотний транзит до рабства в РосіїПогляд

09:28

Гороскоп на завтра 24 червня: Левам - негативний вплив, Тельцям - здійснення бажань

09:09

Які об'єкти США дозволили Україні вражати зі своєї зброї у Росії: в ISW пояснили

08:50

РФ вночі атакувала Україну ракетами: пошкоджені 6 багатоповерхівок та інші об’єктиФото

08:00

Загроза нового фронту в Харківській області: чому війська РФ можуть піти на Борову

07:46

Українські військові знищили в РФ склад "Шахедів" і не тільки: з’явилися знімки наслідків

06:08

З чим пов'язані неадекватні заяви Путіна?Погляд

05:59

Що не можна робити у день після Трійці: прикмети 24 червня

05:30

Восени можна буде смакувати: що не пізно посадити в липніВідео

04:34

"З'їсть" вапняний наліт за 30 хв: досвідчена господиня поділилась дивовижним засобом

03:40

"Все вирішить політична воля": Огризко оцінив безпекову угоду України із США

02:30

Навіщо потрібні передачі в машині: як не угробити авто, перемикаючи швидкістьВідео

01:41

"Це дуже бісить Путіна": офіцер ЗСУ пояснив активізацію росіян на фронті

00:26

Прицілився і застрелив: сумський депутат убив чоловіка

00:11

Церковне свято 23 червня: що категорично заборонено робити на Трійцю

22 червня, субота
23:58

Мріють про "золоте століття" РФ: російське "Братство" прагне жорсткішої війни з Україною

23:10

Організатори відмовляються організовувати концерти Кіркорову

23:06

РФ не може просуватися, втрати колосальні: в ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

Реклама
22:41

Лорак зібралася шукати нових шанувальників за кордоном: куди вирушила зрадниця

22:20

Жорсткий вибух і крики: момент удару по Харкову потрапив на відеоФотоВідео

21:57

Злам відбувся: як Захід перейшов власну червону лініюПогляд

21:30

"Не боятися змін". Наталія Мосейчук стала модераторкою наймасштабнішого освітнього фестивалю в Україні "Вчителі майбутнього"

21:17

"Це буде останній день існування": дипломат прямо сказав, чи застосує Путін "ядерку"

20:43

"Терор РФ має програти": Зеленський назвав три речі, які терміново необхідні УкраїніФотоВідео

19:54

Електроенергії не буде лише 4 години: графіки вимкнення світла на 23 червня

19:40

Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода

19:28

"Далі буде": в ГУР пообіцяли нові "найепічніші" вибухи та пожежі на об'єктах у Росії

19:07

Свята Трійця 2024: що можна і не можна робити 23 червня

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти