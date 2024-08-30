Популярна російська співачка-путіністка йде зі сцени

72-річна співачка-путіністка останніми роками і так мало виступає на концертах.

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Путіністка Ірина Аллегрова йде зі сцени / колаж: Главред, фото: t.me/allegrovaofficial

Російська співачка Ірина Аллегрова, яка підтримує незаконне повномасштабне вторгнення РФ в Україну, розповіла журналістам, що вирішила завершити свою творчу кар'єру.

Як повідомляє російське пропагандистське ЗМІ StarHit, уже найближчим часом Аллегрова піде зі сцени. Про своє рішення вона повідомила за лаштунками російського музичного конкурсу "Новая волна".

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Зазначимо, спочатку любителька диктатора Путіна призупинила концертну діяльність під час пандемії, а потім так її й не відновила. Останній альбом путіністки вийшов 2021 року.

Хто така Ірина Аллегрова? Ірина Аллегрова - радянська та російська естрадна співачка, акторка; народна артистка терористичної Росії. Найвідоміші шлягери в її виконанні - "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" і "Я тебе не верю" в дуеті з Григорієм Лепсом. Одна з перших підтримала військове вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, раніше співачка раптом поскаржилася на війну. У березні Аллегрова мала дати два концерти в Москві та Санкт-Петербурзі, але несподівано їх скасувала. Росіяни категорично відреагували на таку новину, але Аллегрова здивувала їх своїм зізнанням.

Раніше також співачка з'явилася в одному з музичних шоу, випуск якого був присвячений пісням Аллегрової. Попри те, що глядачі очікували приємного музичного ностальгічного вечора, Аллегрова влаштувала скандал.

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