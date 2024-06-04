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Допоможіть: конспірологи викрили таємну записку Міддлтон

Олена Кюпелі
4 червня 2024, 23:27
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Кейт Міддлтон є героїнею численних чуток.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон знову стала героїнею конспірологічних теорій / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Теоретики змови щодо здоров'я Кейт Міддлтон скористалися повідомленням у соціальній мережі Х (Твіттер) семимісячної давнини, в якому йшлося про те, що вона передала телевізійному фокуснику секретну записку з написом "допоможіть".

Однак пізніше, як пише Newsweek, ілюзіоніст заявив, що це був неправильно зрозумілий жарт.

Деррен Браун прославився у Великій Британії після запуску його телешоу "Контроль над розумом" у 2000 році. Зовсім недавно його сценічне шоу "Неймовірне" було частиною Королівської естрадної вистави 30 листопада 2023 року.

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Саме там він зустрів принца Вільяма і Кейт, а потім 14 грудня написав на X: "Неймовірно". Обидва були дуже милими і приголомшливими на зустрічі. "До речі, коли вона потиснула мені руку, вона вклала мені в долоню крихітний листок складеного паперу. Я подивився на нього пізніше - всередині було написано всього одне слово - ДОПОМОГИТЕ.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Хоча цей пост і був дещо загадковим, він не викликав особливих суперечок, а фоловери в Instagram опублікували шквал сміховинних смайлів, коли він був уперше написаний у грудні.

Однак відтоді Кейт стала мішенню для теоретиків змови, які наповнили соціальні мережі деколи дикими, а подекуди гротескними припущеннями щодо її відсутності в суспільному житті у 2024 році.

Це призвело до того, що його пост став вірусним: дехто в соціальних мережах заявив, що він був серйозним, а дехто навіть припустив, що йому слід було втрутитися, щоб допомогти Кейт.

Кейт Міддлтон - останні новини за темою

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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