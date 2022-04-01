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"Половина України говорить російською": Могилевська запропонувала зробити три державні мови, але поплатилася

1 квітня 2022, 10:46

Пропозиція співачки визнали недоречною, нагадавши, що в Україні державна мова одна.

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Могилевська запропонувала зробити три державні мови , але поплатилася / скріншот з відео

Українська співачка Наталія Могилевська заявила, що українська мова – це зброя під час війни в Україні. Також знаменитість зазначила, що в нашій країні потрібно ввести три державні мови.

Під час інтерв'ю для Наталії Влащенко на артиста сказала, що вона стане однією з перших, хто після війни проситиме про те, що Україна повинна мати кілька державних мов.

"Зрозуміло, що сьогодні весь світ ніде не може дітися без англійської мови, і наші діти всі знають його, для них це друга рідна мова. І половина України говорить російською мовою, половина України говорить українською мовою. І, так само, як у Швейцарії, чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина", - зазначила Могилевська.

Таку думку співачки розділили не всі. У мережі заяву Могилевської розкритикували, зазначивши, що в Україні державна мова одна.

читайте такожВ Україні мають намір повністю заборонити Московський Патріархат"Могилевська може знати хоч 20 мов. Державна мова у нас одна - українська! Нехай зарубає собі на носі і запише на лобі – українська", "Державна мова і більше ніякого, як можна зараз говорити мовою агресора, якщо загинуло стільки ні в чому невинних дітей, жінок, чоловіків!", "Можна знати купу мов, а розмовляти тільки рідною українською. Це дурна заява Могилевської, бо вона не знає рідної мови, а час знати!", "Держава - Україна! Державна мова - Українська! Навіщо каламутити з мовою?", "Державна мова українська, вдома можеш розмовляти хоч китайською", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, через відкрите висвітлення війни в Україні репер Потап став отримувати погрози від росіян. Як розповів сам артист в Instagram, погрози йому надходять з російського номера. У ньому виконавцю пригрозили "розплатою" за підтримку "українських неонацистів".

viber
Наталія Могилевська українська мова
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