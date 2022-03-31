"Хоча б пишіть українською": росіяни почали погрожувати і шантажувати Потапа

Потап / instagram.com/realpotap

Через відкрите висвітлення війни в Україні репер Потап став отримувати погрози від росіян.

Як розповів сам артист в Instagram, погрози йому надходять з російського номера. У ньому виконавцю пригрозили "розплатою" за підтримку "українських неонацистів".

Потап не став мовчати і різко відповів на шантаж росіян.

"Якщо ви шантажуєте мене і погрожуєте, спробуйте робити це не з російських номерів телефонів, друге – якщо не вдається відправити з української, то хоча б пишіть українською", – написав Потап.

Також Потап зажадав не використовувати правильний прапор і символіку, "у вашому випадку підійде російський прапор і фашистська свастика".

"І четверте, найголовніше, вибачте, але вам доведеться почекати. По-перше, я дуже зайнятий, як і всі мої друзі націоналісти", - додав репер.

Потап заявив, що росіянам варто встати в чергу і почекати.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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