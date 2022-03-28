"Третя гівнострілкова рота": Могилевська допомогла пропагандистам Кремля з пошуком "біолабораторій" в Україні

Співачка влучно висміяла пропагандистів Кремля.
Після вторгнення Росії в Україну кремлівські пропагандисти почали марити про біолабораторію, які нібито знаходяться на території нашої країни. За легендою, в них вирощували віруси, якими заражали птахів.
Далі пернатих нібито планували відпустити на територію РФ, де вони будуть заражати людей.
Над казками Кремля сміється вже весь світ і співачка Наталія Могилевська не стала винятком.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з голубами та жартівливим написом: "Біолабораторія, Хмельницька область, третя гівнострілкова рота"
Нагадаймо, Російський пропагандист Володимир Соловйов, італійську віллу якого нещодавно конфіскували через санкції ЄС, поїхав відпочивати в скромний підмосковний пансіонат.
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Автор: Сергій Коломієць