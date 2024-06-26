Повна деменція: у зірки "Щоденника пам'яті" діагностували хворобу Альцгеймера

Актриса "Щоденника пам'яті" захворіла на хворобу Альцгеймера.

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Актриса страждає від деменції / Колаж Главред, фото скріншот

Зірка легендарного романтичного фільму "Щоденник пам'яті" Джина Роулендс, 94 роки, страждає від хвороби Альцгеймера.

За даними New York Post, її син Нік Кассаветіс, який зняв улюблену кінострічку 2004 року, у вівторок розповів про діагноз своєї мами Entertainment Weekly.

У персонажа Роулендс у фільмі було недоумство. Вона зіграла роль дорослої Еллі Рейчел МакАдамс. "Я попросив маму зіграти старшу Еллі, і ми провели багато часу, розмовляючи про хворобу Альцгеймера і бажаючи бути правдивими, і тепер, протягом останніх п'яти років, вона страждає на хворобу Альцгеймера", - сказав 65-річний Кассаветіс.

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"У неї повне недоумство. І це таке божевілля - ми це пережили, вона це зіграла, і тепер це в нас", - додав він.

Мати Роулендса і бабуся Кассаветіса, актриса леді Роулендс, також страждали на хворобу Альцгеймера.

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