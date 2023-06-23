Покрасувався дід: Шварценеггер довго гнав велосипед разом з молодою коханою

Арнольд Шварценеггер разом зі своєю подругою Хізер Мілліган приїхав на тренування на велосипедах і порадував фанатів.

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Шварценеггер їздить на тренування разом із коханою - Хізер Мілліган / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Twitter

75-річний американський актор, продюсер і колишній губернатор штату Каліфорнія від Республіканської партії Арнольд Шварценеггер разом зі своєю 48-річною подругою Хізер Мілліган влаштував велопрогулянку.

Пара приїхала на традиційне тренування в спортзал Gold's gym в районі Веніс-Біч в Лос-Анджелесі. Пара потрапила під фотоапарати папараці, коли активно крутила педалі на спеці.

Зірка "Термінатора" привернула шанувальників, що стояли за межами будівлі, які хотіли зробити кілька селфі перед рекламним щитом з анонсом недавнього документального фільму "Арнольд", який вийшов на Netflix.

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Шварценеггер котився вулицями Лос-Анджелеса до пляжу в чорних спортивних шортах, сірій футболці США і чорних кросівках (і у величезних дзеркальних сонцезахисних окулярах). Мілліган теж вирішила вибрати спортивне вбрання.

Нагадаємо, раніше соліст рок-групи "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

До того українська попспівачка Jerry Heil і співачка / телеведуча Леся Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом-за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала артистка.

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