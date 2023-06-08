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Шварценеггер не повинен був стати "Термінатором": актор відкрив секрет фільму

Дмитро Відоменко
8 червня 2023, 17:18 оновлено 8 червня, 17:20
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Арнольд Шварценеггер зізнався, що спочатку Термінатора повинен був грати не він.І розсекретив, кому повинна була дістатися ця роллю.
Шварценеггер, Термінатор
Шварценеггер спочатку не повинен був грати Термінатора / фото Главред, колаж ua.depositphotos.com

Відомий голлівудський актор і продюсер Арнольд Шварценеггер відверто зізнався, що на роль небезпечного кіборга Термінатора творці фільму розглядали зовсім іншу людину - актора і спортсмена О. Джей Сімпсона. Про це пише британський таблоїд DailyMail.

Сам же Шварценеггер повинен був на екрані втілити роль бійця повстанців Кайла Різа. Але потім в студії Orion Pictures, яка займалася зйомками, почали висувати ідею – навряд чи Сімпсон буде виглядати як "машина для вбивства".

Шварценеггер не повинен був стати 'Термінатором': актор відкрив секрет фільму
О. Джей Сімпсон/ скріншот

Тоді режисер фільму Джеймс Кемерон умовив Арнольда взяти на себе цю роль, актор спершу відповів, що не хоче цього робити, оскільки у персонажа майже не було реплік. Але потомі все ж погодився.

"Я сказав: "Слухайте, хто б це не був, він повинен бути абсолютно несхожим на людину. Те, як він ступає на мотоцикл, як він біжить, як він встає. Все повинно бути точно, як машина". Він (Джеймс Кемерон – Главред) сказав: "Чому б тобі не зіграти Термінатора? Ти повністю розумієш цього персонажа. Ти машина". Ні, ні, ні, я не хочу грати лиходіїв. У персонажа всього 26 рядків. Я почав сперечатися з ним через це, а він просто спокійно сказав: "добре подумай про це". Я думав три дні, потім передзвонив йому і сказав: "кожного разу, коли я перечитую, я все більше уявляю себе, як граю Термінатора". Я сказав йому, що готовий", – розповів Шварценеггер.

Дивіться відео - "Як Арнольд Шварценеггер підтримує українців":

Нагадаємо, раніше соліст рок-групи "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

До того українська поп-співачка Jerry Heil і співачка / телеведуча Леся Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом - за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "Так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала артистка.

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