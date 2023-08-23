41-річна зірка тенісу народила другу дитину

Легендарна Серена Вільямс показала себе та немовля після пологів.

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Серена Вільямс народила другу дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/serenawilliams

Всесвітньо відома тенісистка, олімпійська чемпіонка і колишня перша ракетка світу Серена Вільямс повідомила шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, що народила другу дитину. 41-річна спортсменка вже розкрила ім'я та стать дитини.

Вільямс подарувала своєму чоловікові, співзасновнику сервісу Reddit Алексісу Оганяну, доньку. Малятко назвали Адіра Рівер. Щасливі батьки показали перше фото новонародженої в соціальних мережах.

На зворушливому сімейному знімку Серена сидить в центрі, і тримає крихітку Адіру однією рукою. Іншою вона підтримує свого з Оганяном первістка - шестирічну Алексіс Олімпію. Щасливий батько сімейства сидить збоку від тенісистки, та ніжно обіймає її за плечі.

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Серена Вільямс і Алексіс Оганян одружилися в 2017 році, через два місяці після народження Олімпії. Дівчинка з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину, який супроводжувався певними ускладненнями. Подробиці про народження Адіри спортсменка поки не розкриває.

Серена Вільямс і Алексіс Оганян вдруге стали батьками / instagram.com/serenawilliams

Раніше стало відомо, що популярна голлівудська акторка Сієнна Міллер стане мамою вдруге. Артистка очікує дитину від свого партнера - актора Олі Гріна, який молодший Сієнни на 15 років.

Також Дженніфер Лопес опублікувала раніше невидані фото з весілля з Беном Аффлеком у день їх першої річниці. Актор все-таки вміє посміхатися всупереч жартам папараці про його постійно похмурий вигляд.

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