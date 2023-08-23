41-річна зірка тенісу народила другу дитину

Всесвітньо відома тенісистка, олімпійська чемпіонка і колишня перша ракетка світу Серена Вільямс повідомила шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, що народила другу дитину. 41-річна спортсменка вже розкрила ім'я та стать дитини.
Вільямс подарувала своєму чоловікові, співзасновнику сервісу Reddit Алексісу Оганяну, доньку. Малятко назвали Адіра Рівер. Щасливі батьки показали перше фото новонародженої в соціальних мережах.
На зворушливому сімейному знімку Серена сидить в центрі, і тримає крихітку Адіру однією рукою. Іншою вона підтримує свого з Оганяном первістка - шестирічну Алексіс Олімпію. Щасливий батько сімейства сидить збоку від тенісистки, та ніжно обіймає її за плечі.
Серена Вільямс і Алексіс Оганян одружилися в 2017 році, через два місяці після народження Олімпії. Дівчинка з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину, який супроводжувався певними ускладненнями. Подробиці про народження Адіри спортсменка поки не розкриває.
Раніше стало відомо, що популярна голлівудська акторка Сієнна Міллер стане мамою вдруге. Артистка очікує дитину від свого партнера - актора Олі Гріна, який молодший Сієнни на 15 років.
Також Дженніфер Лопес опублікувала раніше невидані фото з весілля з Беном Аффлеком у день їх першої річниці. Актор все-таки вміє посміхатися всупереч жартам папараці про його постійно похмурий вигляд.
Інші новини: