"Подарунок" на ювілей: у будинок Кондратюка влетів ворожий снаряд

Кондратюк отримав "подарунок" від окупантів / скріншот

У понеділок, 14 березня, російські окупанти зробили "подарунок" українському продюсеру Ігорю Кондратюку. У його будинок, якраз в день народження - на 55-річчя - влетів ворожий снаряд.

Про це Кондратюк особисто повідомив у Facebook і додав фотодокази.

читайте такожПутін розуміє, що програв, і може заморозити конфлікт-генерал-майор СБУ"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля, - потрапили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські Безславні безмозкі покидьки! Слава ВСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!"- написав музикант.

Нагадаємо, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовився продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей української актриси і ведучою з відвертою проросійською позицією Сніжани Єгорової.

Читайте також: