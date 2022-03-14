"Подарунок" на ювілей: у будинок Кондратюка влетів ворожий снаряд

Під приціл російських військ потрапив будинок зірки під Києвом.
У понеділок, 14 березня, російські окупанти зробили "подарунок" українському продюсеру Ігорю Кондратюку. У його будинок, якраз в день народження - на 55-річчя - влетів ворожий снаряд.
Про це Кондратюк особисто повідомив у Facebook і додав фотодокази.
читайте такожПутін розуміє, що програв, і може заморозити конфлікт-генерал-майор СБУ"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля, - потрапили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські Безславні безмозкі покидьки! Слава ВСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!"- написав музикант.
Нагадаємо, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовився продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей української актриси і ведучою з відвертою проросійською позицією Сніжани Єгорової.
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